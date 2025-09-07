VaiOnline
Coppa Italia.
08 settembre 2025 alle 00:35

Selargius, Serrau è spietato 

Una doppietta dell’attaccante nel 3-0 al Vecchio Borgo Sant’Elia 

Selargius 3

Vecchio B. Sant’Elia 0

Selargius (4-4-2) : Murtas, Cellini (41’ st Mulas), Ganzerli, Salis (41’ st Sogos), Paolucci (32’ st Bandinu), Ragucci, Lepore, Usai (34’ st Caboni), Serrau, Pisano, Pusceddu (26’ st Cannas). In panchina Fantini, Zucca, Porcu, Mele. Allenatore Cocco.

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-4-2) : Santilli, Loi, Pinna, Vieira, Cincotti, Siddi (1’ st Ataldi), G. Murgia (1’ st Ferrer), S. Murgia (1’ st Lai), Mastropietro, Caddeu (1’ st Cid Meléndez), Carta (1’ st Limbardi). In panchina Fantola, Omerović, Perra, Picciau. Allenatore V. Murgia.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 8’ Serrau, 36’ Pisano, nella ripresa 21’ Serrau.

SELARGIUS. Due vittorie su due nel triangolare per il Selargius, che dopo aver superato il Pirri batte anche il Vecchio Borgo Sant’Elia e conquista la qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia. Bel successo per 3-0 della rinnovata formazione di Federico Cocco, ricca di giovani coi più esperti Lepore e Usai a dare ordine in mezzo al campo.

Avvio sprint del Selargius, che ci mette 8 minuti per sbloccare il risultato. Usai controlla sulla sinistra e mette in mezzo, Serrau si inserisce tra difensore e portiere e li anticipa per toccare in rete a centro area. Il raddoppio è una prodezza e porta la firma di Pisano: al 36’, su recupero di Serrau, riceve sulla trequarti avversaria e salta in progressione tre avversari per poi presentarsi solo davanti a Santilli e batterlo con un sinistro piazzato. Bellissimo il gol dell’attaccante, che indirizza la sfida e con cui si chiude il primo tempo.

Ripresa col Vecchio Borgo stravolto: Miro Murgia effettua tutti e cinque i cambi all’intervallo. Ma è ancora Serrau, al 21’, a chiudere i conti per il Selargius: imbucata di Usai sul centro-destra per il classe 2005 che, in area, si vede respingere il primo tiro da Santilli ma segna sulla ribattuta. Per l’ex Ferrini, a segno otto giorni fa col Pirri, tre gol in due presenze.

