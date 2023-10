selargius ribaltato 

Tortolì 2

Selargius 1

Tortolì (4-3-3) : Falconetti, Orrù, Lotto (30’ pt Agus), Loi, Contu; F. Serra, M. Serra (15’ st Lobina), Pili; Boi, Deiana (15’ st Mameli), Cocco (49’ st Lai). In panchina Scalvenzi, Caredda, Bonicelli, Pisano, Chessa. Allenatore Salerno.

Selargius (4-4-2): Pilotto, Nessi, Porcu (21’ pt Argiolas), Marongiu, Porta; Dib (30’ st Asunis), Lepore, Virdis (45’ st Murtas), Testa; Pisano (34’ st Reginato), Casciello (10’ st Ojeda). In panchina Dessì, Ricciardi, Sanfilippo. Allenatore Pani.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : nella ripresa, 15’ Ojeda, 31’ e 38’ Boi (r).

Note : ammoniti Pili, Nessi, Porta, Lepore; recupero 8’ pt-5’ st; spettatori 250.

Tortolì. Di rigore il Tortolì mette tre punti in cassaforte. Marco Boi ne segna due, glaciale quanto basta per far esplodere la festa sugli spalti del Fra Locci. Il Selargius, passato in vantaggio, si arrende ai rossoblù che così danno continuità al punto ottenuto in trasferta, all’esordio, contro il Gonnosfanadiga.

Cronaca

I ritmi, a inizio gara, sono blandi. Momenti di paura attorno al quarto d’ora per uno scontro fortuito tra Marco Boi e Pierluigi Porcu. Ad avere la peggio è stato l’esperto capitano del Selargius costretto, per precauzione, ad abbandonare il campo. Gli ospiti passano al 15’ della ripresa con una conclusione al veleno, dal limite dell’area, di Ojeda, in campo da 5’. Il Tortolì fatica a riprendersi dallo svantaggio, ma al 31’ Cocco viene atterrato in area e l’arbitro concede rigore. Boi trasforma e restituisce ossigeno ai suoi che alzano il forcing alla ricerca del successo.

Decisivo

Passano 400 secondi e un altro fallo, stavolta su Pili, induce il direttore di gara a fischiare il rigore. L'attaccante di Tertenia si conferma infallibile e regala la vittoria al Tortolì. (ro. se.)

