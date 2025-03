Selargius, Nuova Icom  a valanga sul Benevento 

san salvatore s. 72

Virtus Benevento 41

Nuova Icom Selargius : Mura 7, Berrad 6, Favre 23, Thiam 4, Ceccarelli 15, Madeddu 3, D’Angelo 8, Ingenito 6, Pinna, Valenti, Lapa, Porcu. Allenatore Maslarinos

V. Academy Benevento : Chiapperino 3, Toffolo 4, Chiovato 12, Castagna 2, Gkompetzisvili 13, Landi 5, Franceschini, Rubortone 2, Lafranceschina ne, Feoli ne. Allenatore Musco

Parziali : 11-12; 35-21; 55-33



Una vittoria per ripartire con slancio. La Nuova Icom dimentica il passo falso con la capolista San Giovanni Valdarno travolgendo a Selargius il fanalino di coda Virtus Benevento (72-41).

La partita del PalaVienna ha avuto storia solo nei primi 10 minuti, quando la difesa a zona schierata da coach Musto, tecnico delle campane, ha inceppato i meccanismi offensivi delle padrone di casa. Accantonate le soluzioni (talvolta affrettate) dall’arco dei tre punti, le giallonere sono riuscite a innescare con buona continuità le loro lunghe: Favre e compagne hanno quindi scavato il solco già nel secondo quarto con un perentorio break di 24-9, per poi dilagare dopo la pausa lunga fino al +31 finale.

Il successo consente alle selargine di rinsaldare l’ottava piazza, ultima utile per l’accesso ai playoff promozione della Serie A2 Femminile. ( ro.r. )

