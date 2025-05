Selargius, Matere esonerato: «Ma resto  in Eccellenza»   

Come un fulmine a ciel sereno, o quasi. A una giornata dalla fine del torneo di Eccellenza l’allenatore granata Riccardo Matere è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra femminile, come recita lo scarno comunicato della società, diramato ieri. «Purtroppo le aspettative erano altre. Il progetto a inizio stagione si basava su altri presupposti che non sono stati rispettati. Abbiamo avuto problemi di risorse e strutturali che hanno condizionato il nostro percorso». Un’analisi lucida e critica quella del 31enne allenatore, ex di Calcio Pirri e Maracalagonis, che ha cominciato nel 2019 (a soli 24 anni) la sua esperienza in panchina nel calcio femminile.

Futuro in Eccellenza

«Si poteva fare meglio», continua Matere, «ci sono margini di crescita per una squadra composta per lo più da ragazze che però non hanno mai giocato a calcio». Il futuro del tecnico cagliaritano è ancora un’incognita, ma l’ormai ex allenatore granata confida di poter continuare il suo percorso nel massimo torneo regionale. «Probabilmente allenerò una squadra dell’Eccellenza anche nella prossima stagione». Matere non nasconde le sue ambizioni personali. «Mi adatto a tutto, ma vorrei anche provare ad allenare squadre già pronte».

Reduci dal ko interno per 8-2 con la Gioventù Assemini, le selargine si preparano all’ultimo impegno, in trasferta a Capoterra contro la Pgs Audax Frutti d’Oro, con l’obiettivo di conservare il terzultimo posto, ora condiviso con il Tortolì, che viene dalla pesante sconfitta interna per 11-2 nel recupero di martedì contro il Caprera.

