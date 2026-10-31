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Basket A2F.
01 novembre 2026 alle 00:26

Selargius lascia i guai al Cus Cagliari 

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San Salvatore S. 51

Cus Cagliari 45

Sardinia Rent Selargius : Fiorotto 11, Mura 10, Pandori 4, Ingenito 9, Cutrupi 13, Vargiu ne, Ruggeri, E. Corongiu, Lapa ne, Jordan ne, A. Corongiu 4. Allenatore Asunis
Cus Cagliari : Nasraoui 20, Baraldi 12, Bovenzi, Colli 7, Koleva 6, Caldaro ne, Oppes ne, Ruiu ne, Cassai, Ikhanoba ne, Tall, Spiga. Allenatore Xaxa
Parziali : 14-16; 27-25; 40-39

Un derby combattuto e teso sorride alla Sardinia Rent Selargius, che supera il Cus Cagliari per 51-45 e conquista i primi due punti in A2 Femminile. Restano invece a mani vuote le universitarie, ancora ferme sul fondo della classifica a quota zero.

La sfida è stata equilibratissima, anche se in avvio era stato il Cus a farsi preferire. Fiorotto, autrice di una doppia-doppia da 11 punti e 12 rimbalzi, ha però riportato presto in carreggiata le giallonere. Da quel momento è iniziato un lungo botta e risposta, con il punteggio sempre in bilico e uno scarto mai superiore ai 4 punti.

Il San Salvatore ha avuto il merito di interpretare meglio il finale: Ingenito e i tiri liberi di Alice Corongiu hanno spezzato l'equilibrio a due minuti dalla sirena. Il Cus, penalizzato anche dalle scarse percentuali al tiro, non ha più trovato le risorse per ricucire lo strappo.

Ro. R.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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