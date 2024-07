Selargius, la rivolta degli ulivi 

La rivolta degli ulivi richiama la solidarietà di tutta la Sardegna, con Selargius che diventa di fatto il cuore della protesta, simbolo della lotta contro l’assalto energetico nell’Isola. «Staremo qua sino a quando non avremo risposte dalla governatrice Todde», annuncia la portavoce del comitato cittadino No Tyrrhenian link, Rita Corda, dal presidio permanente nato nelle campagne di Selargius, a Su Pardu, nel terreno sotto esproprio coatto da parte di Terna.

Il sit-in

Un presidio partito sabato scorso per difendere gli ulivi superstiti, spazzati via l'indomani dopo il sit in organizzato per proteggere le radici messe a dura prova dal sole. Ma soprattutto per difendere quel fazzoletto di terra che Gianluca Melis - proprietario insieme al fratello e alla sorella del lotto agricolo ereditato dal padre - non vuole vendere.

Tra domenica sera e ieri mattina sono arrivate un centinaio di persone a Su Pardu, davanti alla centrale di Terna, per fermare l’arrivo di altre due stazioni elettriche che si vogliono realizzare come approdo finale del Tyrrhenian link. «Stiamo ricevendo la solidarietà da ogni angolo della Sardegna, tutti i comitati del coordinamento isolano sono con noi», racconta Corda. C’è chi è arrivato a bordo di furgoni, con nuovi alberi da piantare, altri con mega contenitori d’acqua per irrigare. Altri ancora con bibite e viveri, perché la ribellione potrebbe durare a lungo. «Rimarremo a oltranza, fino a quando la nostra presidente della Regione si deciderà a scendere finalmente in campo per fermare Terna», dice la portavoce selargina, che chiama in causa anche il sindaco Gigi Concu: «Deve intervenire per mediare il conflitto che si è creato fra i cittadini - che stanno protestando per difendere legittimamente il proprio territorio - e Terna che invece lo sta distruggendo. Sta occupando terre che i proprietari non vogliono vendere, questo è gravissimo».

La chiamano la “rivolta degli ulivi”, una ribellione che da Selargius si allarga all’intera Sardegna. “Dove è passata la ruspa ora passiamo noi, dove è stato spianato ora risemineremo, dove gli alberi sono stati sradicati noi li ripiantiamo. Tutte e tutti assieme”, si legge in uno dei tanti slogan scritti dagli attivisti. Una battaglia pacifica, ma anche legale, ricorda Giulia Lai, che da avvocato - oltre che da esponente del comitato - sta seguendo la lotta contro il Tyrrhenian link: «Depositeremo un’integrazione all’esposto in Procura», dice. «Non possono sradicare in questo modo degli ulivi».

A Quartu

La protesta continua anche sul fronte quartese. Sabato mattina - dalle 11 - il comitato cittadino ha organizzato un flash mob a Terra Mala, lì dove è previsto l’approdo del doppio cavo elettrico che collegherà la Sardegna al resto della Penisola. «Continua la mobilitazione per fermare il progetto finalizzato all'esportazione dell'elettricità prodotta da gigantesche pale eoliche che devasteranno il paesaggio di tutta la Sardegna, sostengono i No Tyrrhenian link di Quartu. Il senso dell’iniziativa è racchiuso nello slogan che gli attivisti hanno scelto come titolo: “Su mari est su nostu, a foras su cavu”. Una protesta pacifica, assicurano dal comitato delle magliette gialle: «Vogliamo solo riappropriarci del nostro mare, chiunque può partecipare portando con sé costume da bagno, crema solare, gonfiabili, asciugamano e ombrelloni da sole».

RIPRODUZIONE RISERVATA