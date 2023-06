selargius, la play berrard  con pavrette ed el habbab 

Inizia ad animarsi il mercato del basket femminile. In A1, la Dinamo Women è al lavoro per allestire un roster in grado di compiere un ulteriore step rispetto all’ultima, ottima annata, che ha visto le biancoblù di guadagnare in quarti di finale playoff, la semifinale di Coppa Italia e la post season di Eurocup.

Persa Makurat, che ha scelto di legarsi a Venezia, il club di via Nenni potrà difficilmente contare sulla lunga Holmes, attratta dalle sirene turche del Botas. C’è invece ottimismo per la conferma di Carangelo.

Serie A2 Femminile

Sarà (salvo sorprese) l’unica rappresentante isolana nel campionato di Serie A2, e il San Salvatore non vuole sfigurare. Incassato il sì dell’ala/pivot francese Pavrette, il presidente Mura ha scelto anche la nuova regista: si tratta di Samira Berrard, play classe 2000 proveniente da Umbertide, ma con un passato in A1 a Moncalieri. In discesa la trattativa per il ritorno in giallonero di El Habbab, reduce da un’annata tra Empoli e Treviso. Dopo la conferma di Ceccarelli dovrebbe arrivare anche quella di Granzotto. Più difficile la permanenza di Srot, che pare destinata a tornare a Campobasso.

Cus e Virtus

Sulla carta dovrebbero prendere parte al prossimo campionato di B regionale, ma Cus Cagliari e Virtus non escludono la possibilità di acquisire un titolo sportivo di A2 nelle prossime settimane. Le occasioni non mancano: Lucca è sul punto di gettare la spugna, Savona e Patti l’hanno già fatto, mentre Vigarano riflette. I costi si aggirano attorno ai 20mila euro, ovvero molto meno dell’investimento necessario per ottenere una promozione sul campo. L’operazione, però, non è scontata, anche perché comporterebbe la rinuncia al contributo regionale. Striulli, intanto, ha sciolto le riserve: non appenderà le scarpette al chiodo, e attende di capire meglio i programmi del Cus Cagliari per prendere decisioni sul suo futuro.



