«Selargius in prima linea nella raccolta delle firme» 

I consiglieri comunali di Selargius, Andrea Delpin e Marco Di Tondo, e il presidente del Consiglio, Tonino Melis del gruppo “Prima Selargius/Udc”, saranno impegnati sino al 16 settembre nella raccolta delle firme a favore della proposta di legge popolare Pratobello contro la speculazione degli insediamenti eolici e fotovoltaici. I tre amministratori raccoglieranno le firme in via Roma 32 a Selargius dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 tutti i giorni feriali. In pochi giorni sono state raccolte oltre trecento firme.

«Siamo soddisfatti – ha detto Andrea Delpin – i cittadini, indipendentemente dal colore politico, si stanno dimostrando in questo contesto sempre più uniti in difesa del territorio. Il problema interessa tutti i sardi. I selargini stanno rispondendo alla grande in tutti i centri di raccolta spontanei. L’obiettivo è quello di contribuire a difendere l’isola. Noi lo facciamo con la raccolta di queste firme». Per il consigliere comunale Marco Di Tondo «è assolutamente necessario continuare con questa mobilitazione per combattere la speculazione energetica che rischia di deturpare l’intera Sardegna».

