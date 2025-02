Selargius, il “colpaccio” sa di playoff 

Basket Broni 48

San Salvatore S. 49

Logiman Broni : Baldelli 6, Scarsi 4, Russo 16, Hartmann 5, Morra 12, Frigo ne, Carbonella ne, Reggiani 5, Buranella, Lisoni ne, Merli ne. Allenatore Diamanti

Nuova Icom Selargius : Mura, Berrad 11, Favre 13, Thiam 5, Ceccarelli 10, Madeddu 2, D’Angelo 2, Ingenito 2, Pinna 4, Valenti ne. Allenatore Maslarinos

Parziali : 15-11; 24-24; 37-34

Un colpo esterno che profuma di playoff. La Nuova Icom Selargius espugna in rimonta il PalaVerde di Broni e porta a casa due punti di enorme valore nella corsa alla post season di A2 Femminile, guadagnando anche il 2-0 negli scontri diretti con le lombarde. La strada in regular season è ancora lunga, ma il secondo successo consecutivo dopo quello casalingo contro Salerno autorizza slanci di ottimismo: il San Salvatore, ora 7°, può legittimamente sognare l’accesso agli spareggi promozione per il quinto anno consecutivo.

La gara

Avvio lento per le selargine, che dopo 6 minuti si ritrovano sotto sull’11-2. Nel finale di primo periodo, però, ci pensa Favre a dare una sferzata di energia (15-11). Il match vive di botta e risposta: la Logiman tenta un nuovo scatto in avanti e tocca anche il +8 con Morra, ma il San Salvatore non si lascia sorprendere e con un’incursione di Ceccarelli fissa la parità alla pausa lunga.

Al rientro in campo i cambi di inerzia sono continui, l’unica costante restano le percentuali al tiro deficitarie da una parte e dall’altra. I giochi si fanno nell’ultimo periodo: Broni allunga fino al +10 con Russo, ma Favre si carica la squadra sulle spalle e accorcia. Berrad e Ingenito griffano il sorpasso a 4’ dalla sirena, poi il San Salvatore si difende con grinta e porta a casa un successo fondamentale per il prosieguo della stagione.



