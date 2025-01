Selargius, i produttori di capperi assediati dal Tyrrhenian link: «Tuteliamo le nostre eccellenze» 

C’è chi lo fa per passione, per portare avanti una tradizione di famiglia e del paese diventato ormai città. Altri ancora quella passione l’hanno trasformata in un lavoro, diventando i custodi delle campagne di Selargius dove da tempo si combatte contro il Tyrrhenian link. «L’agro non è abbandonato, ci siamo noi e tante produzioni tipiche che vanno valorizzate e salvaguardate», dicono i produttori di capperi di Selargius, un’eccellenza del territorio tanto da diventare presidio Slow food nella mappa mondiale. I capperi che sfidano cemento e stazioni elettriche, insieme ai mandorli, alle vigne, alla fregula artigianale.

Presidio Slow food

La scommessa dei capperi come antidoto contro qualsiasi tipo di speculazione. Ne è un esempio Marco Maxia, 48 anni, che tempo fa ha deciso di tornare - dopo un periodo a Londra - e “salvare” una delle produzioni storiche di Selargius che rischiava di scomparire. «Abbiamo recuperato dei cappereti abbandonati rimettendoli in produzione», racconta Maxia che - oltre al suo lavoro - da 25 anni ha diversi terreni in comodato d’uso e 600 piantine «sopravvissute a decenni di abbandono, perché il cappero è orgoglioso e testardo come noi sardi». Di recente è diventato il referente dei produttori Slow food del cappero di Selargius. «Il presidio nasce per proteggere questa peculiarità, ma anche per far capire che la campagna non è tutta abbandonata, ci siamo noi che meritiamo attenzione, così come i produttori di mandorle e uva». Nel nuovo presidio c’è anche l’azienda di Enrico Dentoni, produttore a tempo pieno: «È la mia attività principale da dieci anni», dice, «Selargius può vantare un’eccellenza che in tanti ci invidiano, una tradizione che dobbiamo portare avanti tutti insieme».

Per alcuni una tradizione di famiglia, come per Marco Ambu, che insieme al fratello Giuseppe e al nipote Simone si occupa da anni delle piante messe a dimora dal nonno e dal padre. Tanto da diventare uno dei più veloci nella raccolta: «Lo faccio da quando avevo cinque anni», dice, «dietro c’è molto lavoro e fatica, i capperi vanno tagliati uno alla volta e si sta chinati per dieci ore almeno al giorno. Alla fine però c’è la soddisfazione di avere un prodotto unico, più saporito rispetto agli altri».

La nascita del presidio Slow food del cappero di Selargius ha ricevuto il plauso anche del Comune. «Dietro questo risultato ci sono la passione, il sacrificio e l’impegno dei nostri produttori», commenta la vicesindaca Gabriella Mameli. «Di chi, rimboccandosi le maniche, ha reso i capperi prodotti nel nostro territorio eccellenze riconosciute in tutta Italia e anche oltre. Uno di quei fiori all’occhiello da proteggere, sostenere, valorizzare e promuovere».

La difesa delle eccellenze

Non solo capperi. Di recente il Comune è stato premiato anche con la Fregula d’oro durante l'evento per i 40 anni di Sardegnatavola. “Per la valorizzazione dei prodotti della terra, per la sapiente e tenace determinazione nel trasmettere ai giovani i valori identitari. Tra tutti la manualità e l'artigianalità della fregula, prodotto di eccellenza che accomuna tutta la comunità”, la motivazione del premio. «Un riconoscimento che ci gratifica», sottolinea il presidente del Consiglio comunale selargino Tonino Melis, «particolarmente in questo periodo che ci vede impegnati a difendere strenuamente le nostre terre e le fatiche dei nostri agricoltori».

