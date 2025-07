Selargius, emergenza vandalismo 

Atti vandalici - più o meno gravi - schiamazzi sino all’alba, e vetri di diverse auto in frantumi nel cuore della notte. Un problema sicurezza che si allarga a tutta Selargius, dal centro ai quartieri satellite, ma non solo.

A riportare il tema al centro del dibattito politico in Consiglio comunale è stato il capogruppo del Pd Omar Zaher, con un ordine del giorno condiviso dai gruppi di minoranza e votato dall’assemblea civica di piazza Cellarium. Nel documento si fa riferimento alle «lamentele e preoccupazioni per gli atti vandalici reiteratamente compiuti a danno sia di beni pubblici che privati nei quartieri di Su Planu e Is Corrias, ma, in generale, in tutta Selargius». Da qui le richieste di «aumentare gli strumenti di controllo presenti nel territorio, intensificare le attività di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine, e di adottare ogni altra soluzione che consenta di ridurre la commissione di reati nel territorio di Selargius».

Gli episodi

Il riferimento è all’escalation di episodi negli ultimi mesi: dalle sassaiole nelle villette di via Monte Bianco e via Monte Monviso, alle panchine distrutte nel parco panoramico nella lottizzazione Tranzellida - sempre a Su Planu. E poi i diversi incendi di rifiuti e mastelli concentrati in via Boiardo, le serate rumorose all’aperto nella vicina piazza del rione che disturbano il sonno di chi abita nella zona, e poi le auto in sosta per strada con i vetri spaccati per “divertimento” o alla ricerca di qualcosa di valore. «Su Planu non è più il quartiere di una volta», dice Zaher dopo il sì al suo ordine del giorno, «da tempo ormai è in mano ai vandali e a gruppi di adolescenti che stanno distruggendo beni pubblici e privati. In piazza Boiardo», racconta il consigliere comunale di minoranza, «si urla sino alle 3 del mattino, io per primo mi sono rivolto alle forze dell’ordine ma ad oggi il problema non è stato risolto. Il fenomeno è esteso a tutto il quartiere, compresi il parco di via Monte Rosa, via Machiavelli, via Montanaru e via Loni: i residenti hanno paura e sono molto preoccupati, è necessario riportare quella tranquillità e quella sicurezza che da sempre hanno contraddistinto rione».

Il sindaco

Ordine del giorno votato anche dal sindaco Gigi Concu, che però punta il dito contro famiglie e scuole. «Siamo di fronte a una situazione complicata che non riguarda solo Su Planu, abbiamo lo steso problema in via Istria, in via Manin, in via Deledda e nel parco di Si ‘e Boi», ammette, «così come l’aumento di questi episodi si allarga a tutta la Città metropolitana di Cagliari. È un problema sociale che non può essere affrontato solo con una presenza maggiore dei vigili e le telecamere, sono sicuramente utili ma non bastano», ribadisce Concu. Poi l’annuncio: «Stiamo valutando di convocare un tavolo congiunto fra Polizia locale, Servizi sociali e la consulta dei giovani per mettere in campo iniziative mirate».

RIPRODUZIONE RISERVATA