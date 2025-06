Selargius e virtus non cambiano linea 

San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari scelgono la linea della continuità. Per la prossima stagione di A2 Femminile, le due portacolori del basket sardo in cadetteria si affideranno a tante delle protagoniste che hanno fatto bene nell’ultima annata, culminata per entrambe con la conquista dei playoff promozione.

Qui Selargius

A Selargius si riparte dal tecnico greco Vasilis Maslarinos, che ha preso in mano la squadra a stagione in corso, trasformandola in positivo dopo un avvio difficile. La conferma più importante è quella della capitana Silvia Ceccarelli, faro dentro e fuori dal campo. Al suo fianco ci saranno ancora Francesca Mura, cresciuta nel vivaio, la playmaker Samira Berrad, finalmente protagonista dopo anni complicati dagli infortuni, e l’ala forte Pia D’Angelo, arrivata a gennaio e subito incisiva.

In attesa di sviluppi sul fronte dei nuovi arrivi (in particolare per il ruolo di pivot, dove verosimilmente verrà inserita una straniera), sembrano scontate le conferme anche di Denise Pinna e dell’argentina Isabella Ingenito. Appare invece difficile la permanenza di Lea Favre, attualmente impegnata agli Europei con la Svizzera. Intanto, sul fronte dell’impianto di gioco, arrivano buone notizie: i lavori al PalaVienna procedono spediti e non ci sarà bisogno di emigrare per le gare interne.

Qui Virtus

Anche la Virtus Cagliari punta a consolidare il lavoro svolto. Confermati il coach Fabrizio Staico e pedine fondamentali come la regista polacca Monika Naczk, l’ala Mounia El Habbab, Laura Pellegrini e la giovanissima Ania Gallus. In uscita Emanuela Trozzola, tra le migliori nella passata stagione: per lei si profila una nuova avventura in A1 con la Dinamo Sassari.



RIPRODUZIONE RISERVATA