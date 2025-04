Selargius e Virtus a caccia della bella 

Le due portacolori sarde in A2 Femminile tornano oggi in campo per Gara 2 dei quarti di finale playoff. Per Nuova Icom Selargius e Sardegna Marmi Cagliari l’obiettivo è identico: riscattare il ko del primo atto e prolungare la serie guadagnando la “bella” da giocare ancora oltre Tirreno. Due sfide complicate, contro avversarie di altissimo livello, ma entrambe vogliono sfruttare il calore del pubblico amico per restare in corsa.

Selargius con Mantova

Alle 16, nella cornice inconsueta di Monte Mixi (il PalaVienna è indisponibile per i lavori di rifacimento del parquet), il San Salvatore riceve la San Giorgio Mantova. Le giallonere hanno l’obbligo di vincere per riportare la serie in Lombardia.

Dopo la sconfitta per 56-47 in Gara 1, maturata negli ultimi minuti, c’è fiducia: «Siamo rimaste in partita fino alla fine nonostante la giornata negativa al tiro», dice la capitana Ceccarelli, «abbiamo dimostrato che questa serie può essere alla nostra portata». Le selargine confidano anche nel supporto del pubblico, «un vero e proprio asso nella manica», per mettere in campo energia, intensità e voglia di vincere.

Virtus, c’è Udine

Un’ora più tardi, alle 17, tocca alla Sardegna Marmi Cagliari, che ospita W.Apu Delser Udine al PalaRestivo. La missione è forzare Gara 3, ma l’impresa è ardua: all’andata le friulane si sono imposte con autorità per 86-61. El Habbab (26 punti) è stata l’unica a tenere testa alla corazzata di coach Riga, tra le favorite per la promozione nonostante il caos societario, tra stipendi in ritardo, sfratti e gravi problemi organizzativi. Coach Staico chiede ora una reazione di squadra, per giocarsi tutte le carte rimaste e chiudere al meglio una stagione andata comunque oltre ogni più rosea aspettativa.



RIPRODUZIONE RISERVATA