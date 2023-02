Selargius e Cus, gare delicate  

Gli ultimi sei successi in serie non hanno saziato la fame di vittorie della Dinamo Women, decisa a proseguire la sua marcia nella sfida interna di domenica pomeriggio (16) contro Ragusa, valida per la 21ª giornata dell’A1 femminile. «Affrontiamo un avversario ostico», fa sapere la lunga Holmes.

Serie A2 Femminile

Il ventesimo turno del torneo cadetto propone due sfide delicate con le formazioni sarde protagonista. Questa sera (palla a due ore 19) la Techfind Selargius vola ad Ancona per provare a invertire il trend negativo dell’ultimo mese. «Siamo a un bivio», ammette il tecnico Righi, «questa gara e la prossima contro Umbertide diranno tanto sulle nostre ambizioni di playoff».

Match cruciale in chiave salvezza, invece, per il Cus Cagliari, di scena domani a Roseto (ore 15). Un successo permetterebbe alle universitarie di abbandonare l’ultima piazza solitaria. Capitan Striulli prova ad allentare la tensione: «I favori del pronostico sono tutti per le nostre avversarie», afferma, «giocheremo con la mente sgombra».



