Selargius difende la bandiera sarda: «Siamo ambiziosi» 

Nella prossima stagione sarà l’unica rappresentante della Sardegna nel campionato di Serie A2 Femminile. Una responsabilità non da poco, che la Techfind Selargius ha tutta l’intenzione di onorare confermandosi nel novero delle squadre in lotta per i playoff. Con il raduno di martedì sera al PalaVienna è iniziata la nuova avventura del sodalizio selargino, giunto alla dodicesima apparizione consecutiva nel torneo cadetto. Il confermato coach Righi e la sua fidata vice Amadasi hanno accolto un gruppo rinnovato e desideroso di scalare le gerarchie del Girone Ovest. L’impianto di squadra si basa sempre sulle certezze di sempre: la play Granzotto e il capitano Ceccarelli, spalleggiate dalle giovani veterane Mura, Pandori e Valenti. Attorno a loro alcune novità di spessore: dalla lunga Reani alla regista Berrard, passando per i centimetri della francese Pavrette e della figliol prodiga El Habbab, di ritorno nell’Isola dopo un’annata tra Empoli e Treviso.

Le dichiarazioni

Il patron Mura non si nasconde: «Siamo ambiziosi», afferma, «l’unico giudice sarà sempre il campo, ma riteniamo di aver costruito una squadra molto competitiva. Il Girone Ovest è difficile, noi però non ci spaventiamo e sapremo dire la nostra anche grazie a uno staff tecnico che gode della nostra massima stima».

Laura Reani, “colpaccio” del mercato estivo, smania dalla voglia di ripartire: «Ho scelto Selargius perché è la squadra che mi ha voluto più di tutte», rivela, «conoscevo già buona parte delle nuove compagne: l’inserimento sarà semplice».

Fari puntati anche sulla transalpina Pavrette, chiamata a garantire fisicità sotto i tabelloni: «Ho trovato un ambiente positivo e una squadra forte», spiega, «sono curiosa di mettermi alla prova in un basket diverso da quello francese».

Bersagliata dagli infortuni nelle ultime stagioni, Berrard è animata da una gran voglia di riscatto: «Mi sento finalmente in forma e non vedo l’ora di mettermi alla prova. Qui si respira una bella unità d’intenti». Il ritorno a Selargius ha un sapore dolcissimo per El Habbab: «Non avrei mai voluto andar via», ammette, «le cose sono andate diversamente, ma l’importante, ora, è essere di nuovo qui. Sono pronta a dare il massimo».



