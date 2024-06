Selargius dice no alle mega pale 

Anche Selargius dice no al parco eolico previsto a Sinnai e Maracalagonis. Un freno alle pale selvagge nei Comuni vicini, ma prima di tutto uno stop a una serie di interventi elettrici connessi al progetto - proposto da una società specializzata in impianti eolici - che rischiano di concretizzarsi nell’agro selargino, lì dove già sono state localizzate le due contestate stazioni che Terna vuole realizzare con il Tyrrhenian link.

«Basta all’utilizzo del territorio senza una pianificazione, e senza nessun coinvolgimento delle comunità e degli enti locali», le parole del sindaco Gigi Concu durante un Consiglio comunale convocato d’urgenza ieri sera per discutere la pratica.

Una bocciatura al progetto che arriva all’indomani del no espresso dal Comune di Maracalagonis. Al centro della contestazione c’è l’arrivo di 17 pale eoliche - condivise con il territorio confinante di Sinnai - alte circa 200 metri. Per Selargius un intervento che comporterà il passaggio di cavi interrati in media e alta tensione - lungo le strade Sestu-Settimo e Pitzu Pranu - una nuova sottostazione di 4mila metri quadrati nella stessa zona di campagna, e una linea in fibra ottica che collegherà - almeno sulla carta - aerogeneratori e sottostazione.

«Il progetto proposto», viene spiegato nella relazione stilata dall’ufficio tecnico del Municipio di Selargius, «non tiene conto dei significativi impatti cumulativi negativi dati dalla compresenza di altri interventi elettrici (già esistenti, autorizzati o presentati) nel territorio, concentrati in particolare nell’area della stazione di Terna già esistente, con effetti sul paesaggio agrario, prevalentemente con consumo di suolo (agricolo), effetti elettromagnetici, impatto visivo e acustico».

Da qui il parere negativo condiviso da tutto il Consiglio. Prima l’illustrazione della pratica da parte del presidente della commissione Urbanistica Pierpaolo Ambu - che ha evidenziato impatti ambientali e criticità della proposta - poi spazio al dibattito con maggioranza e gruppi di opposizione contrari al progetto. «Per l’agro esiste un piano di sviluppo già finanziato che dobbiamo portare avanti», il commento della consigliera Francesca Olla che con la minoranza ha proposto un emendamento integrativo condiviso da tutti. Sino al no unanime finale dell’assemblea civica di Selargius, in attesa che - dopo Maracalagonis - dicano la loro anche gli altri Comuni coinvolti: Sinnai, Settimo San Pietro e Quartucciu.

