Selargius consegna punti pesanti a Moncalieri 

SAN SALVATORE S. 48

LIB. MONCALIERI 55

Nuova Icom Selargius : D’Angelo 6, Mura 4, Berrad 8, Favre 8, Ceccarelli 7, Madeddu, Ingenito 5, Pinna 1, Valenti ne, Thiam 9, Lapa ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Tecnoengineering M. : Sam- martino 8, Ngamene 4, Cordola 7, Pasero 14, Grosso 6, Corgnati, Mitreva 9, Gesuele, Salvini 5, Avagnina 2, Obaseki. All. Terzolo

Parziali : 7-12; 25-23; 33-42



La sconfitta che non ti aspetti. Nel recupero della 18ª giornata di A2 Femminile, la Nuova Icom inciampa su Moncalieri, corsaro a Selargius per 55-48. Al PalaVienna è andata in scena una sfida equilibrata, ma per larghi tratti condotta dalle piemontesi, che dopo le prime schermaglie hanno allungato sul +5 grazie alla tripla di Mitreva. La reazione giallonera è arrivata nella fase centrale del secondo periodo, con un break di 10-0 che ha permesso di prendere la testa del punteggio e conservarla fino alla pausa. Al rientro in campo, le ospiti sono state abili a rigirare l’inerzia: grazie ai centri di Sammartino e Mitreva, mettono in piedi un contro-parziale che è valso anche il +11. Nell’ultima frazione le selargine hanno tentato l’assalto, senza però andare oltre il -3. I canestri di Pasero e Salvini hanno regalato a Moncalieri il successo. ( ro.r. )

