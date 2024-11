Selargius-Chimenti ai saluti anticipati 

Ancora un cambio in panchina per la Nuova Icom Selargius. Dopo il ko di sabato scorso per 65-47 contro la Clv-Limonta Costa Masnaga (il quinto su 6 gare nel campionato di Serie A2 Femminile), il club giallonero e coach Jonata Chimenti hanno optato per la risoluzione consensuale del contratto.

Si conclude dopo soli tre mesi, dunque, l’esperienza del 48enne tecnico toscano con il San Salvatore, condotto alla vittoria soltanto in un’occasione (il 26 ottobre, in casa, contro la Logiman Broni). A preoccupare, oltre alla mancanza di risultati, sono stati fin qui anche i troppi alti e bassi sul fronte del gioco, con la squadra incapace di esprimersi con la necessaria continuità su buoni livelli.

Chimenti lascia la Nuova Icom al penultimo posto solitario in classifica, davanti soltanto alla matricola Academy Benevento. Il nome del suo successore verrà comunicato dalla società di viale Vienna probabilmente oggi.

Nella seduta odierna di allenamento, intanto, la squadra verrà guidata dall’assistente Nicola Massa e dal preparatore atletico Daniele Desogus. L’obiettivo è quello di portare il nuovo tecnico a Selargius in tempi rapidissimi: all’orizzonte, infatti, ci sono due delicate sfide interne in chiave salvezza contro La Spezia (sabato) e Livorno (mercoledì prossimo). (ro.r.)

