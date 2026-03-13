Selargius cerca l’aggancio, il Cus l’impresa 

La Nuova Icom Selargius punta al pokerissimo, il Cus Cagliari, invece, è chiamato a una reazione. Inizia questo pomeriggio il 22° turno della Serie A2 femminile: ad aprire il programma (ore 16, PalaVienna) è il San Salvatore, che ospita la Scotti Empoli in uno scontro diretto importante in ottica playoff.

Seste con 24 punti all’attivo, le giallonere hanno l’occasione di agganciare proprio le toscane, avanti di due lunghezze in classifica e largamente vittoriose nella gara d’andata (86-48). Coach Vasilis Maslarinos conta sull’entusiasmo delle sue, reduci da quattro successi consecutivi e più fresche dopo il rinvio dell’ultima trasferta di Costa Masnaga.

Scenderà in campo domenica (ore 16.30) il Cus Cagliari, atteso dalla sfida interna contro l’Alperia Bolzano, terza forza del Girone B. Sulla carta si tratta di un impegno piuttosto complicato per le universitarie, chiamate però a cambiare passo dopo le due sconfitte di fila contro Faenza e Alpo che hanno rallentato la corsa verso la zona playoff.

Fine settimana di pausa, infine, per la Sardegna Marmi Cagliari: la gara in trasferta contro San Giovanni Valdarno è stata rinviata. Il recupero è fissato per mercoledì 25 marzo alle 14.30.



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