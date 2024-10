Selargius, campi arati per accogliere ulivi e ginepri 

Per oggi attendono la visita dei Comitati che nella prima mattinata saranno a Cagliari per la consegna delle firme della “Pratobello 24” in Regione. Il Comitato “No Tyrrhenian Link” ha già preparato, con una profonda aratura, l’area (ormai inclusa nella recinzione di Terna) per ospitare ulivi, lentischi e mandorli: saranno messi in parte a dimora lungo il tracciato che dovrebbe o potrebbe ospitare il maxi cavo Tyrrhenian Link, al quale come è noto da tempo ci si oppone con la “Rivolta degli ulivi”.

Una rivolta nata quando le ruspe del cantiere hanno iniziato a sradicare vecchi ulivi, avviando poi i lavori di recinzione di un terreno che l’altro giorno è stato arato proprio per favorire oggi la messa a dimora dei nuove piante dopo quelle fatte spuntare lungo la stessa recinzione. Una protesta che non è solo simbolica, con il Comitato che sollecita lo stop ai lavori per poter fare di nuovo agricoltura nell’area ai confini tra Selargius e Settimo San Pietro, non lontano dalla statale 387, fra Monserrato e Dolianova. Proprio nelle campagne di Settimo erano arrivate, anni fa, le attenzioni di Terna che caddero quasi subito visto che le quelle terre erano di uso civico. Poi la società puntò sui terreni che da mesi ospitano la protesta del Comitato “La rivolta degli ulivi».

Oggi, qui, arriveranno rappresentanti di diversi Comitati anti-eolico, galluresi compresi, che hanno già donato al presidio selargino diverse piante: ulivi, ginepri e lentischi. Dopo il pranzo al sacco, su queste terre fertilissime ma diventate off limits per l’agricoltura, tutti dovrebbero piantare il proprio albero della speranza, sognando lo stop al mega progetto del Tyrrhenian Link, ma anche delle pale eoliche che rischiano di occupare la Sardegna. La speranza è che questa singolare protesta venga finalmente ascoltata.

Da tempo qui fanno capolino anche polizia e carabinieri, ma non c’è stato mai bisogno di un intervento. La protesta è silenziosa, ma vera, con un unico sogno: vincerla, come dicono le voci della contestazione, «per evitare danni irreparabili e non solo all’ambiente».

