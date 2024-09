Selargius, bene la prima 

Selargius 2

Orrolese 1

Selargius (4-4-2) : Pilotto, Berti (37’ st Bandinu), Porta (40’ st Bratzu), Lepore, Capelli, Salis, Canna, Felleca (37’ st Murtas), Reginato (23’ st Mattana), Casciello (23’ st Sanfilippo,), Brai. In panchina Pau, Porcu, Cambarau, Pisano, Mattana, Murtas. Allenatore Francesco Giordano.

Orrolese (4-4-2) : Pani, Erriu (41’ st Prasciolu), Ferraraccio (22’ st Anedda), Porcedda, Murgia, Timon, S. Mura (12’ st Ghiani), El Mssilak, Pascual, Boi, Serio (12’ st M. Mura). In panchina Pisano, Melosu, Garau, Onnis, Porceddu. Allenatore Marco Marcialis.

Arbitro : Niccolò Fronteddu di Nuoro.

Reti : 7’ st Salis, 20’ st El Mssilak, 27’ st Brai.

Note : espulso al 44’ st Capelli per proteste; ammoniti Ferraraccio e Lepore.

Selargius. Esordio con vittoria per il Selargius di Franco Giordano. I granata superano un’ottima Orrolese, ben messa in campo dal tecnico Marco Marcialis, che nel finale è andata vicinissima al pareggio.

Nel primo tempo, al 5’ passaggio filtrante di Pascual per Simone Mura che non trova lo specchio. Al 14’ deviazione aerea di Reginato su cross dalla sinistra, palla sopra la traversa. Al 25’ ancora Reginato pericoloso: da posizione favorevole calcia sopra la traversa. Al 39’ bellissima punizione di Felleca, la palla è indirizzata verso l’incrocio dei pali, Pani vola e salva. Un minuto più tardi, scambio tra Porcedda e Serio, quest’ultimo calcia all’angolino, Pilotto si distende e respinge.

Le reti

Nella ripresa, al 7’ Selargius in vantaggio su azione d’angolo: calcia Casciello, deviazione vincente di Salis. Al 20’ il pareggio dell’Orrolese: passaggio filtrante di Boi per El Mssilak che calcia di potenza, Pilotto è battuto. Passano appena 7’ ed il Selargius si riporta avanti con Brai che, su passaggio di Sanfilippo, spedisce la palla all’angolino basso. Al 33’ gran conclusione dalla distanza di Murgia, Pilotto smanaccia. Subito dopo conclusione da fuori area di Erriu, palla di poco a lato. Al 40’ Orrolese vicina al pareggio: Murgia devia di testa, la palla si stampa sulla traversa. Al 44’ i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Capelli per proteste. Al 46’ il neo entrato Prasciolu sfiora il palo.

I commenti

«Una partita equilibrata», dice il vice allenatore del Selargius, Denis Fercia. «Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto». Il tecnico dell’Orrolese, Marco Marcialis: «Avremmo meritato qualcosa in più. Accettiamo comunque il verdetto del campo consapevoli che c’è tanto da lavorare».

