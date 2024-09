Selargius allagata, paura e polemiche anche a Monserrato 

Sono bastati pochi minuti di pioggia molto intensa - nel primo pomeriggio di ieri - per allagare Selargius e Monserrato, dove diverse vie sono diventate impraticabili.

A Selargius disagi da via Roma a via Trieste, sino a via Istria, dove il livello dell’acqua ha reso impossibile il passaggio delle auto e mandato tilt il traffico. Stessa situazione in via San Nicolò, via San Martino, via della Libertà, via Sant’Olimpia. Decine di foto e video postati sui social con le strade trasformate in torrenti. Un problema che a Selargius si presenta ogni anno in occasione di forti acquazzoni, in primis nelle strade come via Istria, classificata come zona a rischio idrogeologico per via del passaggio sotterraneo di un canale che in caso di nubifragi si riempie e fa emergere l’acqua in superficie.

Caos e numerosi allagamenti anche a Monserrato, dove molti cittadini hanno temuto il peggio per alcuni minuti, ricordando l’incubo dell’alluvione nel 2008. Situazione allarmante in via del Redentore, ma anche in via San Gottardo, via Seneca, in via Serpentare dove sono state fotografate le caditoie ostruite. Polemiche anche per la situazione di via Cesare Cabras, allagata nonostante le vasche di laminazione fatte realizzare dal Comune.

