Selargius a mani vuote 

Basket Livorno 86

San Salvatore S. 58

Jolly Acli Livorno : Wojtala 13, Georgieva 18, Orsini 11, Miccio 20, Botteghi 16, Ceccarini, Preziosi, Sassetti 2, Mollicone, Tawfik ne, Okodugha 4, Evangelista 2. Allenatore Angiolini

Nuova Icom Selargius : Mura 11, Berrad 10, Favre 6, Thiam 9, Ceccarelli 2, Madeddu, Ingenito ne, Pinna 5, D’Angelo 8, Porcu 7. Allenatore Maslarinos

Parziali : 19-11; 40-31; 65-45



Weekend da dimenticare per il basket sardo di A2 Femminile. Oltre alla Virtus, trafitta a Cagliari da un Torino Teen affamato di punti salvezza, mastica amaro anche il San Salvatore Selargius, superato nettamente a Livorno dalla Jolly Acli (86-58), pretendente ai playoff del Girone A.

Dopo un primo tempo all’inseguimento, ma pur sempre condotto sui binari dell’equilibrio, le giallonere sono calate vistosamente nel secondo tempo, lasciando campo libero alla fuga delle labroniche (sul +20 già al termine del terzo quarto). Tra le note liete, al di là degli 11 punti con 4 rimbalzi e 3 assist fatti registrare da Francesca Mura, c’è la prova di personalità della giovane (classe 2005) Valentina Porcu, a segno con 7 personali in quasi 11’.

Il ko di Livorno interrompe la mini serie positiva della Nuova Icom, che incassa anche l’aggancio al settimo posto da parte della Logiman Broni, vittoriosa con ampio margine sul parquet del fanalino di coda Benevento. La chance di riscatto arriverà sabato prossimo, al PalaVienna, contro Costa Masnaga. Le lombarde sono terze, ma mai come in questa stagione le selargine hanno dimostrato di potersi esaltare contro le big. Il pronostico è aperto.

Qui Virtus

La Sardegna Marmi riflette sulle ragioni dello stop, per certi versi inaspettato contro Torino. A tal proposito, coach Staico ha le idee molto chiare: «Ancora una volta siamo stati penalizzati da un approccio negativo», spiega il tecnico cagliaritano, «ci siamo ritrovati a inseguire, e non sempre i tentativi di rimonta vanno a buon fine. La squadra ha mostrato scarsa fiducia nei propri mezzi, ma nei prossimi giorni cercheremo di analizzare meglio i perché della sconfitta».



