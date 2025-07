Seimila pazienti senza medico 

È bastato un avviso nel sito web del Comune per scatenare la caccia al medico di famiglia. Centinaia di persone ieri mattina hanno invaso gli uffici del poliambulatorio del distretto sanitario. La lunga fila, fin dall’apertura delle operazioni, si è snodata davanti ad uno sportello dove era al lavoro un solo impiegato.

Il commissario straordinario della Asl Nuoro, Angelo Zuccarelli, infatti, i giorni scorsi ha comunicato che il medico di base, Laura Foddai, ha conseguito il titolo di formazione specifica e ha quindi ottenuto l'inquadramento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il numero di cittadini che potrà rivolgersi a lei per le cure è comunque limitato, visto che Laura Foddai operava già con un migliaio di pazienti.

Il problema

La grave situazione nasce dal fatto che a Macomer oltre seimila persone ancora non hanno il medico di famiglia e per questo si devono rivolgere all'Ascot, che però non riesce a soddisfare appieno le esigenze di tanta gente. Una situazione creata per i cittadini che, in assenza del medico di medicina generale, non riescono ad accedere all'assistenza sanitaria. Un problema diffuso e molto sentito soprattutto a Macomer. La carenza di medici di base, infatti, sta creando disagi e preoccupazioni, specialmente per chi ha bisogno di cure mediche regolari o si trova in situazioni di emergenza.

Resta l’emergenza

Soltanto pochi fortunati riusciranno ad avere le cure del medico. La stessa dottoressa, Laura Foddai, riceverà solo per appuntamento. Per i cittadini, come recita un avviso, all'atto della scelta non è necessario recarsi all'ambulatorio del medico per consegnare la documentazione. Il sindaco Riccardo Uda, vede questa soluzione come un fatto positivo. «Non possiamo che gioire per la disponibilità di Laura Foddai a prendere in carico altri pazienti - dice Uda -. In tutto ora saranno 3600 i cittadini che possono disporre del medico di famiglia. Ne rimangono fuori più di seimila, oltre ai bambini che hanno bisogno del pediatra. Presto però ci sarà anche l'Ascot pediatrica, in attesa che si concretizzi la richiesta di un medico, che vorrebbe venire a Macomer».

