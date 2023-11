Seimila pazienti senza medico 

A Macomer a fine anno lascerà un altro medico di famiglia. Altri due lo faranno all'inizio del prossimo anno. Saranno collocati in pensione, lasciando senza assistenza circa tremila pazienti, che si aggiungono agli altri tremila, costretti, ormai da qualche tempo, a rivolgersi all'ambulatorio Ascot, nato per assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini privi di medico di famiglia.

Dramma

La situazione sanitaria a Macomer e nel Marghine si fa quindi sempre più esplosiva, con gravi disagi soprattutto tra gli anziani. «La Asl di Nuoro e il Distretto sanitario di Macomer hanno fatto e stanno facendo ogni utile sforzo e azioni diverse per garantire l'assistenza di base su tutto il territorio distrettuale- dice la direttrice di distretto, Maria Giovanna Porcu- il prossimo 22 dicembre l'ascia l'incarico un altro medico di base, il quale assumerà un altra mansione all'interno della stessa Asl. I pazienti, dall'inizio del prossimo anno, saranno indirizzati alla Ascot, dove vi operano tre medici per quattro giorni la settimana. Purtroppo non troviamo medici disponibili a venire a Macomer». L'ambulatorio Ascot di viale Piemonte, è aperto il lunedì dalle ore 8 alle 14 e poi dalle 14 alle 20. Il mercoledì dalle 8 fino alle 16. Il giovedì dalle 12.30 fino alle 18.30 e il venerdì dalle 9.30 fino alle 15.30.

Unica soluzione

«Purtroppo quella dell'Ascot - dice Maria Luisa Muzzu, vice sindaco e assessora ai Servizi sociali- è una soluzione tampone, perché non c'è disponibilità di medici. Medici che rifiutano di venire a Macomer, preferendo il loro luogo d'origine, oppure i grossi centri». Nel Marghine le Ascot sono state avviate a Dualchi (un medico per due giorni la settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle 15 alle 20), a Sindia (un medico il lunedì e il giovedì, dalle 8.30 fino alle 18.30), Noragugume (un medico il martedì, dalle 9 alle 19) e a Bortigali e Lei (due medici, il lunedì dalle 10 alle 18 e il giovedì dalle 14 alle 20).

Protesta popolare

Il comitato per la tutela della salute del Marghine mette in evidenza le lamentele della gente, classificando l'Ascot non un buon servizio. A Macomer, tra l'altro, è quasi impossibile effettuare una visita cardiologica e un semplice elettrocardiogramma. Così anche per altri servizi. «La situazione non è bella - dice Francesco Nieddu, coordinatore del comitato del Marghine - ci sono lunghe liste di attesa e fra l'altro manca la comunicabilità tra il Cup di Macomer e quello regionale».

