Seimila giovani in cerca di facoltà 

Arrivano da tutta l’Isola, c’e chi deve confermare una scelta, chi cerca risposte e chi un piano B. Un fiume di studenti che domandano, ascoltano e ritirano le brochure. Si concludono oggi le tre giornate d’orientamento all’Università, iniziate lunedì alla Cittadella universitaria di Monserrato. Quasi seimila giovani nei primi due giorni, 85 scuole in totale. Tante quinte del Cagliaritano, ma anche istituti di Tempio, Siniscola, Ozieri, Tortolì. E tanti progetti per il futuro, anche distanti dall’indirizzo delle superiori.

«Ho le idee chiare, sono indirizzato su Economia, anche se ho fatto il Linguistico», spiega Giacomo Contu, del liceo Amaldi di Carbonia. «Ho studiato al Linguistico Businco di Jerzu», racconta Nicole Laconi, «ma vorrei frequentare Psicologia». Altri, invece, intendono proseguire il percorso già avviato, come Manuel Sini, dell’istituto informatico Ciusa di Nuoro: «Ero indeciso tra Informatica e Iada (Informatica applicata e data analytics), ma mi ha convinto quest’ultima per l’approccio più pratico: ci hanno mostrato diverse applicazioni dell’IA».

Tra le più gettonate la facoltà di Medicina, con attenzione a possibili piani B in caso di difficoltà al test d’ingresso. «Medicina è la priorità e ho avuto la conferma, ma mi sono guardata intorno ascoltando Architettura, Psicologia e Logopedia», conferma Federica Murtas, del liceo delle Scienze umane Deledda di Cagliari. C’è anche chi spera di trovare una strada non ancora decisa: «Non ho chiaro il futuro, sono qui proprio per orientarmi. Ho ascoltato i corsi legati alle scienze giuridiche, economiche e politiche», dice Andrea Pilloni, che studia all’indirizzo di Amministrazione, Finanza e Marketing dell’istituto Vignarelli di Sanluri. «Ho guardato un po’ di tutto, Medicina, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione», aggiunge Francesca Columbano dello scientifico Leonardo da Vinci di Lanusei. «Ho le idee più chiare, mi sono piaciute Giurisprudenza e Scienze politiche perché ho il sogno di lavorare nelle organizzazioni internazionali».

Non solo università: all’open day anche gli stand delle forze armate. «Ho ascoltato Fisioterapia, Scienze motorie, Logopedia e Assistenza sanitaria, ma anche l’esercito perché mi interessano gli sport da combattimento», spiega Oana Pecheanu, del Da Vinci di Lanusei. Samuel Garau, dello scientifico Marconi di San Gavino, ha partecipato agli orientamenti di Carabinieri, Polizia e Finanza: «Ho la passione fin da piccolo, è andata molto bene».

