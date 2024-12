Seimila euro per curare il Pino gigante della stazione 

Il gigante verde ha bisogno di cure. Dalla Regione arrivano circa sei mila euro per il Pino delle Canarie della stazione. Con i suoi 22 metri di altezza e 360 centimetri di circonferenza domina il paesaggio a due passi dall'ospedale Nostra Signora della Mercede. L'esemplare è indicato dal Corpo forestale come 67esimo albero monumentale della Sardegna.

L'ente nei mesi scorsi aveva partecipato a un bando regionale per ricevere contributi. Tra i 68 alberi inseriti nell'albo c'è anche sua maestà Pino delle Canarie. «Tali esemplari sono stati individuati principalmente in quanto aventi la prioritaria caratteristica di ubicazione in ambito urbano e in zone di alta frequentazione turistica», si legge nel documento. Il Comune ha affidato il servizio di cura alla ditta Giuseppe Fa per un importo di circa 3600 euro. La ditta procederà con gli interventi di arboricoltura: ripulitura delle parti secche, potatura della chioma, rifilatura dei monconi delle branche spezzate, malate o pericolose, interventi di difesa fitosanitaria, trattamenti di concimazione. Una recinzione verrà installata a protezione dell'albero.

RIPRODUZIONE RISERVATA