Seicento studenti restano a casa 

Al freddo e al gelo . Il ritornello della famosa canzone di Natale descrive alla perfezione la situazione nella quale si sono trovati da un giorno all’altro i circa 600 studenti dell’istituto Einaudi di Senorbì. Il motivo? Un guasto del bruciatore della caldaia. Termosifoni spenti, freddo insopportabile in classe: da una settimana i ragazzi si rifiutano di entrare nella aule frigorifero. E a nulla, sino a oggi, è servito il pressing della dirigente scolastica nei confronti della Città metropolitana di Cagliari, subentrata da un mese nella gestione dell’istituto all’ex Provincia del Sud Sardegna. La preside Paola Nieddu e il vice Maurizio Serra stanno sollecitando la riparazione dell’impianto di riscaldamento della scuola, per ora invano.

L’assemblea

La dirigente scolastica nei giorni scorsi è intervenuta in una assemblea di istituto convocata dai ragazzi e ha proposto agli studenti, vista l’emergenza, di varare provvisoriamente un orario ridotto, 9,30-12,30, proprio per limitare i disagi. Proposta respinta dai ragazzi soprattutto per l’alto numero di pendolari che arrivano a Senorbì alle 8 e che sarebbero dovuti rimanere senza alcun riparo dalle intemperie sino al suono della campanella.

La situazione ovviamente dispiace anche ai genitori degli studenti che hanno cercato di interloquire con la direzione scolastica chiedendo «tempi certi per il ripristino del riscaldamento, un piano provvisorio realmente funzionale anche per i pendolari, e una comunicazione più chiara e tempestiva tra corpo docenti e famiglie».

La scuola

Il vice preside Serra, ieri al telefono ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione: «Come scuola ci siamo attivati immediatamente segnalando il guasto e sollecitando un intervento della Città metropolitana di Cagliari. C’è stato un continuo scambio di e-mail in questi giorni, si resta in attesa dei pezzi di ricambio dell’impianto di riscaldamento, l’incarico della riparazione è stato già affidato a una ditta specializzata. Eravamo in attesa di buone notizie nel fine settimana, non sono arrivate». Così i 513 studenti del diurno e gli 80 del corso serale restano a casa. Tutto okay invece per i ragazzi che frequentano la sezione staccata dell’Agrario dell’istituto Einaudi: il riscaldamento funziona, non sono costretti a restare al freddo e al gelo .

