Seicento italiani bloccati a Sharm el-Sheikh 

Hanno lamentato di essersi sentiti abbandonati, lasciati a lungo in aeroporto senza sapere se e quando sarebbero ripartiti verso l’Italia. Circa seicento turisti italiani, tra i quali alcuni sardi, sono bloccati da domenica all’aeroporto di Sharm el-Sheikh, in Egitto, e sino a notte fonda non sapevano ancora se sarebbero riusciti a tornare. Tra loro anche Alessandra Selis, di Cagliari, che – come tante altre famiglie – aveva deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno all’ombra delle piramidi.

La protesta

«Siamo un gruppo nutrito di italiani a cui domenica è stato cancellato il volo di rientro da Sharm el-Sheikh con EasyJet», ha chiarito ieri mattina la donna, «dalle 11 siamo stati praticamente abbandonati, parcheggiati senza notizie in un hotel dal quale a mezzogiorno pretendono che ce ne andiamo, lasciando in mezzo alla strada persone con bagagli, anziani e minori anche molto piccoli». Nel tardo pomeriggio di ieri, poi, si sarebbe aperto uno spiraglio con le notizie che c’era la possibilità di ripartire verso l’Italia, dopo la paura che il primo volo utile fosse fissato per il 13 gennaio. Ma sino alla mezzanotte nessuno sembrava avere certezze.

I disagi per un guasto

Oltre ai tre voli bloccati domenica che sarebbero dovuti decollare alla volta di Milano, anche altre compagnie aeree hanno accumulato ritardi. A quanto pare, ma si attende l’ufficialità delle conferme, un guasto ai sistemi di controllo del traffico aereo in Grecia avrebbe causato l’effetto domino in moltissimi aeroporti continentali, soprattutto quelli del Sud-Est del Mediterraneo. Il traffico è stato ristretto in tutta Europa e i sistemi di tracciamento, non gestiti direttamente dalle compagnie, sono rimasti bloccati. Dopo la notizia dei cinquecento connazionali bloccati in Egitto si è mosso anche il consolato italiano, visto che tra questi c’erano anche molte famiglie con bambini piccoli e persone con il visto in scadenza.

L’incertezza a notte fonda

Il primo aereo della EasyJet ripartito ieri verso l’Italia è decollato alle 5 del mattino per Napoli. Sino alle 17 le notizie non sembravano essere confortanti per i turisti italiani e per Alessandra Selis, che attendeva di ripartire per tornare in Sardegna. «Tra poco», ha poi comunicato via chat alle 18.12, «dovremmo riuscire a partire. Ma siamo stati assistiti malissimo». E ieri sera, per fortuna, è finito l’incubo dei passeggeri rimasti bloccati sabato a Orio al Serio, tornati col il Bergamo-Cagliari delle 21.50.

