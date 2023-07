«Seicento famiglie in difficoltà» 

A Sinnai saranno oltre 600 le famiglie che beneficeranno del contributo per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Agricoltura. Prevista una tantum di 382 euro utilizzabile solo per beni alimentari e di prima necessità specificati in un apposito elenco. Non c'è bisogno di fare richiesta perché il Comune ha predisposto le liste dei beneficiari in collaborazione con l’Inps. Il contributo sarà caricato in una carta elettronica prepagata dedicata ai nuclei familiari di almeno tre componenti con Isee inferiore ai 15mila euro, e assegnata in ordine di priorità come stabilito dal provvedimento del Governo.

Gli uffici comunali stanno predisponendo le lettere da inviare ai beneficiari con tutte le indicazioni necessarie per ottenere il contributo. «La Social Card – dice Massimo Leoni, assessore comunale ai Servizi sociali - è solo l'ultimo dei tanti provvedimenti a sostegno dei nuclei familiari più deboli. Anche a Sinnai, sono tantissime le famiglie in difficoltà. Si sta facendo il possibile per accorciare i tempi con la la messa a disponibilità dei nuovi aiuti economici. In questo contesto hanno avuto e stanno avendo un ruolo gli uffici dell'area sociale del Comune e gli operatori della Fondazione Polisolidale». (r. s.)

