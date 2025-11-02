Seicento cani, i rifugi non bastano 

Seicento cani gestiti da Palazzo Ducale e in costante aumento, 220 solo nel canile di località Ecchettas, meta della visita dei consiglieri comunali nei giorni scorsi. «Non ci bastano le strutture. - riferisce l’assessore all’Ambiente e vicesindaco Pierluigi Salis - Stiamo progettando di costruirne un’altra, più accessibile per chi vuole fare adozioni». La fase è ancora quella del progetto di fattibilità tecnico-economica e la spesa preventivata si attesta sul milione di euro. «Nel frattempo- riferisce il dirigente del settore Giovanni Pisoni- abbiamo avviato interlocuzioni con il confinante comune di Osilo per ampliare il canile più grande. L’obiettivo è creare una zona sgambamento per gli animali».

Ma le criticità più grosse sono altre e più generali. «Invito le persone ad adottare i nostri cani», continua Salis facendone emergere una. Eppure non sono certo pochi i cittadini che accolgono i migliori amici dell’uomo a Sassari. «Nel canile di Ecchettas- sottolinea Emma Angius, referente di “Qua la zampa”, l’associazione che gestisce gli spazi- facciamo circa cento adozioni all’anno». Purtroppo molti di più vengono abbandonati, in particolare i cuccioli che vengono lasciati al loro destino. «Bisogna fare delle leggi per l’obbligo di sterilizzazione e attuare maggiori controlli per i cani nelle campagne», aggiunge Angius. In più le spese per mantenere gli animali stanno diventando insostenibili: «Averli sta diventando un lusso. E noi ci stiamo indebitando per le cure, lo sverminamento, per togliere i parassiti e dar da loro da mangiare». Insomma un ulteriore canile non sarà la panacea di tutti i mali ma solo il rinvio di quelli attuali.

