Sei uccisi, un’inchiesta a metà 

Un anno dopo, Nuoro si ferma per ricordare. Era il 25 settembre 2024 quando la città fu travolta da una tragedia che ha lasciato un segno profondo e indelebile: sei persone uccise in una mattina di follia e sangue, in uno dei delitti familiari più cruenti mai avvenuti in Sardegna. Oggi, a dodici mesi da quella strage, la città ricorda le vittime con due messe in suffragio: alle 18, nella parrocchia di San Domenico Savio, pregheranno i familiari di Maria, Martina, Francesco, uccisi dal marito, padre e suicida Roberto Gleboni; mentre alle 19, nella Cattedrale di Santa Maria della Neve, sarà celebrata una messa in ricordo di Paolo Sanna, il vicino di casa della famiglia ucciso in quella giornata di follia.

Una mattina di sangue

Era una mattina di fine settembre quando Roberto Gleboni, 52 anni, operaio forestale, prese la pistola 7.65 legalmente detenuta per uso sportivo e aprì il fuoco nella casa che condivideva con la famiglia in via Ichnusa. Uccise la moglie, Maria Massetti 43 anni, la figlia Martina di 25 e il piccolo Francesco, 10 anni. Ferì anche l’altro figlio, 14 anni, che sopravvisse per miracolo. Saprò sul pianerottolo anche al vicino di casa, Paolo Sanna, 69 anni, ferito a morte. Infine, salì in auto e raggiunse l’abitazione dell’anziana madre, Maria Esterina Riccardi, in via Gonario Pinna. Sparò anche a lei, e poi rivolse l’arma contro sé. La donna, 84 anni, morì dopo 45 giorni di agonia.

Mancano ancora risposte

A dodici mesi dalla strage, resta aperta una domanda fondamentale: perché? Cosa abbia spinto Gleboni a compiere un gesto tanto estremo e feroce non è mai stato chiarito in via ufficiale. Sull’inchiesta condotta dai sostituti procuratori Sandra Maria Benedetta Picicuto e Riccardo Belfiori pende ancora l’attesa della perizia medico-legale definitiva, affidata al dottor Roberto Demontis e mai formalmente depositata. Un anno di attesa per le famiglie in cerca di risposte. Le prime autopsie parlarono di una ferocia inaudita. Ma il documento che dovrebbe aiutare a ricostruire dinamica, tempi, e dare una cornice tecnica manca sulla scrivania della Procura. Un ritardo che pesa come un macigno su familiari, amici e cittadini, lasciando un lutto sospeso, difficile da elaborare. La città, seppure nel silenzio, continua a interrogarsi su una strage che ha scardinato ogni logica e ogni comprensione.

