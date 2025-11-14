VaiOnline
Vela.
15 novembre 2025

Sei team a Su Siccu 

Open Skiff in acqua da ieri a Su Siccu per il Sardinia Team Race World Championship. Giornata estiva e scirocco quanto basta hanno permesso di completare nel bacino cagliaritano l’intero primo round robin e iniziare il secondo, con sei prove portate a termine delle quindici previste.

Dopo il primo giro, Francia al comando con il 100% di vittorie e 36 punti complessivi, poi Italia-LNI Sulcis (60%, 50), Polonia (60%, 53), Italia-CV Arco (40%, 53), Svizzera (40%, 57) e infine l’Ungheria (0, 66). Nei due match del secondo round, Francia e Polonia sono rimaste imbattute, Italia LNI Sulcis e Svizzera sono salite al 50%. Organizza la LNI sez. Sulcis, ospitata dalla Canottieri Ichnusa.

