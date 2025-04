Sei successi: le squadre sarde partono bene 

È di sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta il bilancio delle squadre sarde impegnate nel primo turno del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre maschile e femminile.

In B1 maschile, percorso netto per il Tc Cagliari (girone 1), che batte lo Junior Perugia grazie ai successi di Porcu, Pujol Navarro, Sanna e Falabella in singolare e dei doppi Pujol Navarro/Rocco e Porcu/Falabella. E oggi voleranno nel Monferrato, per sfidare la Società Canottieri Casale. Nel girone 2, pareggio a Perugia per il Tc Porto Torres (che oggi riposa): punti conquistati da Procopio, Eysseric e dal doppio Eysseric/Pace. Nel girone 4, 5-1 casalingo per la Torres Tennis sul Tc Poggibonsi, grazie a Mura, Perruzza, Strombachs e ai doppi Strombachs/Mura e Perruzza/Sarais. Sassaresi di scena oggi in Puglia, sui campi del Ct Stasi Galatina. E dalla Puglia tornano con una vittoria pesante per il Tc Terranova, che nel girone 5 sbancano 6-0 il Ct Dino De Guido di Mesagne, conquistando i singolari di Salomone, Mazzucchelli, Moraing e Mendola, e i doppi Manfred Moraing /Vargiu e Salomone/Mendola. Oggi, a Olbia ospitano i romani del Play Pisana.

In B1 femminile, Bojica protagonista del pareggio della Torres sui campi dello Junior Tennis Milano: prima vince il suo singolare e poi conquista il doppio in coppia con Cicu. Oggi, esordio casalingo contro le bolzanine del Tc Rungg.

La Serie B2

Nella B2 maschile, falsa partenza per il Poggio Forte Village, che nel girone 1, cede 6-0 a domicilio davanti al Tennis Desenzano e oggi vola a Cremona per sfidare la Canottieri Baldesio. Nel girone 7 (riposa il Tc Cagliari), esordio vincente nella categoria per il Tc Moneta, che a La Maddalena supera 5-1 il Colle degli Dei, squadra di Velletri, con i punti conquistati da Dessì, Viola, Califano in singolare e dal doppio Dessì/Corrias. E questa è la domenica del derby sardo a Monte Urpinu.

In B2 femminile, colpo esterno del Ct Decimomannu, che grazie ai singolari di Del Balzo Ruiti e Ferrer Perez e al doppio delle stesse sbanca 3-1 i campi del Break Point Savona. Poker casalingo per il Tc Cagliari sul Jc Next Gen di Marina di Massa firmato da Vianna Ce, Dessolis, Christofi e dal doppio delle sorelle Dessolis. Oggi a Decimomannu la sfida tutta sarda.



RIPRODUZIONE RISERVATA