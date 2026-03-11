«Sei stato il regalo più bello di tutti» 

Un silenzio assordante in tutta la città. Rotto solo dai rintocchi delle campane e dalla processione verso la parrocchia del Santissimo Salvatore, la chiesa di Selargius scelta dai genitori di Riccardo Piras - il ragazzo di 24 anni travolto in scooter in viale Colombo, a Quartu, e morto dopo giorni agonia - per dare l’ultimo saluto a quel figlio dal cuore d’oro. La stessa generosità dimostrata dalla famiglia, che dopo la tragedia ha deciso di donare gli organi del ragazzo e salvare altre vite. Una scelta che ha trasformato la tragedia in speranza, anche se il dolore e il vuoto restano.

Il dolore

Sono lì in prima fila mamma Patrizia con papà Pino, mano nella mano, le sorelle del ragazzo - Francesca e Nicoletta - insieme al resto dei parenti. Sguardo fisso sulla foto di Riccardo posizionata sopra la bara, ai piedi dell’altare, e le lacrime che scendono e solcano il viso. Mentre fuori il sole cerca di scaldare una giornata triste per tutti.

Fra i tanti presenti gli amici, i colleghi di lavoro in divisa e quelli di Università, i compagni di squadra - il Maracalagonis - con il completino azzurro, ma anche i giovani calciatori con cui ha condiviso avventure sportive in passato: dal Quartu 2000 alla Futura calcio. Una passione per il pallone trasmessa in famiglia, in particolare dallo zio Gigi, ex bomber rossoblù. Il calcio al primo posto, senza mai trascurare la musica e gli studi. C’è anche il gruppo scout Agesci di Selargius di cui Riccardo ha fatto parte per anni, un fiume di persone che la parrocchia di piazza don Orione non è riuscita a contenere.

L’omelia

Le parole di conforto di don Vittorio Quaranta cercano di alleviare il dolore. «Da quel venerdì santo, giorno dell’incidente, abbiamo chiesto al Signore il miracolo che ce lo restituisse. Il miracolo c’è stato, ma come sempre capita mai come vorremo noi: il miracolo sono stati i cugini, gli amici, i familiari, che hanno iniziato a pregare il rosario. Ma anche riuscire a trasformare quell’atrio della Rianimazione in un posto dove si rideva e si scherzava. Riccardo non è morto, continuerà a vivere nei ragazzi e nei bambini che riceveranno il trapianto dei suoi organi: il suo cuore continuerà a battere, i polmoni a dare ossigeno e le sue cornee a vedere negli occhi di un altro».

La madre

Toccante il ricordo di mamma Patrizia, letto all’altare con la voce rotta dalla commozione. «Amavi la vita, sei stato il regalo più bello del mondo. Hai aperto le ali, piccolo grande leone, ma la tua luce non muore perché in altri petti batte il tuo valore. Grazie al tuo dono la tua vita continua».

Poi le parole di un collega: «Riccardo non era soltanto una guardia giurata, era un amico, un fratello. Una di quelle presenze umane che la vita concede forse una volta sola, un’anima limpida. Leale, sincero, un punto fermo, un uomo capace di tendere la mano senza esitare».

A fine omelia la preghiera nel sagrato della chiesa. Un addio straziante accompagnato da una delle sue canzoni in sottofondo, un lungo applauso e gli occhi di tutti rivolti verso il cielo: «Vola alto Riccardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA