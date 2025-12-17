VaiOnline
Sassari.
18 dicembre 2025 alle 00:29

Sei rose d’oro donate dal Papa ai Viandanti 

Sei rose d’oro regalate al Gremio dei Viandanti. E il donatore risponde al nome di Papa Leone XIV che le ha consegnate, ieri in Vaticano, alla corporazione sassarese durante l’udienza del mercoledì. A fare da ponte tra le due realtà, ancora una volta, è Nostra Signora del Buon Cammino, patrona del Gremio e riferimento di fede già venerato in forma di simulacro, nel 2017, da Papa Francesco. Un incontro fatto di fede e storia come rimarcato da Cristian Zedda, Fisco Maggiore del Gremio, che si è rivolto ieri al Santo Padre ricordando le antiche origini dell’associazione.

Nata in città grazie ai padri agostiniani con il nome di “Confraria de los Viandantes” nel 1633, seguendo le orme della primigenia “Confraria de Itria”, fondata nel 1477. Papa Leone si è mostrato incuriosito da questo legame, che si tramanda nei secoli sotto l’egida e la protezione della Madre di Dio, in questo caso con il titolo di “Buon Cammino”, di cui ha incoraggiato la devozione. “Sempre accompagni il nostro cammino- ha detto Prevost alla delegazione sassarese- il nostro cuore inquieto alla ricerca di Dio”. La citazione, chiudendo il cerchio, è da “Le confessioni” proprio di Sant’Agostino, e dal famoso avvio dell’opera. Un invito che il Papa ha voluto indirizzare a tutta Sassari.

