Sei rondini d’oro volano in città 

Sei nuove rondini d'oro volano in città. Ieri mattina nella sala conferenze della Camera di commercio, l'associazione Barbagia nel mondo e il Presidio turistico nuorese (la seconda Pro Loco) hanno premiato la fotografa Francesca Floris, il responsabile design di Insagram Francesco Fogu, il dirigente della Tre A Arborea Mario Landriscina, l'avvocato Giuseppe Pintor, il docente universitario Marco Tupponi e il fondatore di Sardinia Fly e Cedian, Giovanni Marinosci; tutti presentati dall'attore e regista Gianluca Medas.

Talenti veri

Il premio consiste in una targa con la rondine d'oro, una bisaccia sarda e libri delle edizioni IIlisso. Con le rondini 2023, l'associazione organizzatrice raggiunge il numero di 40 premiati in otto edizioni. La prima a ricevere il riconoscimento è stata Francesca Floris, classe 1980, una donna che ha capito il valore dell'entroterra e che oggi coinvolge centinaia di nuove coppie per servizi fotografici nei borghi più suggestivi dell'Isola come Lollove; a consegnarle il premio la giornalista Maria Antonietta Piga. Il secondo personaggio a ricevere il premio è stato Giovanni Marinosci, 67 anni, un visionario dell'imprenditoria in Sardegna e che ora mira a realizzare un sogno da appassionato: far diventare la vecchia sede di Banca d'Italia a Nuoro un museo nazionale della radio. Marinosci ha ricevuto il premio dal giornalista Tonio Pillonca.

La fuga

La rondine più giovane è Francesco Fogu, nato nel 1988 a Nuoro, vive a San Francisco. Spiega perché i talenti, una volta formati, vadano altrove: «Formiamo talenti e li perdiamo, perché non viene riconosciuto quello che facciamo. Quando spiego ai parenti o altri cosa faccio, non capiscono. Siamo un po’ indietro con i tempi quando parliamo di innovazione e tecnologia». Il premio gli è stato consegnato dalla giornalista Simonetta Selloni. È stata poi la volta di Giuseppe Pintor, 60 anni, direttore amministrativo dell’ospedale pediatrico Gasilini di Genova. È stato inoltre direttore della sede Inail di Cagliari e capo di gabinetto dell’ex Assessore alla Sanità Luigi Arru; a premiarlo l'amico e presidente del Comitato Trenitalia Nuoro, Claudio Solinas. Penultima rondine è Mario Tupponi (1959) che dedica il premio consegnatogli dalla deputata Alessandra Todde a suo padre emigrato dalla Sardegna al Nord Italia: «È lui la vera rondine, parlava di quest'isola e piangeva», dice. Ultimo premiato, dall'assessore alla cultura Salvatore Picconi, è stato Mario Landriscina, 39 anni, che ha raccontato i progressi fatti dall'azienda e le prospettive per il futuro con la speranza di un'unione tra comunità e attività.

Isola lumaca

È stata inoltre una mattinata di interventi di alto livello con l'ex ministro e presidente Consob Paolo Savona e con il docente dell'università di Cagliari, Gianfranco Fancello che ha parlato del problema treni lumaca in Sardegna e nel Nuorese.

