Sei roghi dolosi, disoccupato in cella 

C’è un arresto per gli incendi appiccati nelle campagne di Palmas Arborea a luglio scorso. È finito in carcere Antonio Pisu, 66 anni, disoccupato. Nei suoi confronti sono stati raccolti gravi indizi. La misura cautelare è stata disposta dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Oristano, su richiesta della Procura, in seguito alle indagini portate avanti dal personale della Stazione Forestale di Oristano guidata dalla comandante Maria Giovanna Mele e dal Nucleo Investigativo dell’Ispettorato.

Solo il mese scorso nel territorio comunale di Palmas si sono verificati sei roghi, tutti di natura dolosa, in due località. L’incendio più grave ha colpito la zona umida di “Pauli Majori”, tutelata come sito di rilevanza ambientale: riveste un ruolo chiave per la salvaguardia degli uccelli e della biodiversità. La misura cautelare è stata disposta per via dell’elevato rischio di reiterazione del reato. Poiché l’area negli anni precedenti era stata oggetto di numerosi incendi il personale della Stazione Forestale di Oristano ha mantenuto alto il livello di attenzione sull'area e su tutto l'agro del Comune di Palmas Arborea.

L'attenzione da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale resta sempre alta su tutto il territorio regionale, sia sotto il profilo della lotta attiva sia per quanto concerne l’attività investigativa tesa ad individuare gli autori del gravissimo reato.

RIPRODUZIONE RISERVATA