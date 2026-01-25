Sei reti del sestu, sette del fanni 

Un turno di grande spettacolo nei campionati sardi di Serie C1 e C2: goleade, sorprese e capocannonieri sempre al centro della scena.

In Serie C1 l’Atletico Sestu si conferma in grande forma con le doppiette di Costa, Spanu e Cogotti nel 6-0 inflitto all’Ichnos Calcetto Sassari. Successo esterno per la Villacidrese, che espugna per 4-3 il campo dell’Alghero grazie alla tripletta di Marongiu e al gol di Fois; per i padroni di casa a segno Abbadi, capocannoniere del torneo, insieme a Idili e Serio. Netto anche il 7-1 del Fanni Futsal Sassari sullo ZB Iron Bridge, mentre Decimo Futsal e Domus Futsal Perdaxius vincono rispettivamente 5-2 sul Ce Chi Ciak e 4-3 sul Villasor in sfide combattute fino all’ultimo minuto. Completa il quadro il 3-0 del Cus Cagliari sull’Oristanese.

In Serie C2 turno di riposo per la capolista Sarfut 21 ma non mancano le emozioni. L’Uta si impone 4-0 sul Parco Cross Città di Serrenti con le reti di Pellegrino (doppietta), Carboni e Farci. Pari spettacolare tra Sibiola Serdiana e Mediterranea (4-4), con tutte le reti della Mediterranea firmate da Cuccu e Calamida. Successo largo per il Calcio a 5 Gonnesa (8-1 sul Cus Sassari), mentre il Dym Sport supera di misura la Virtus San Sperate 8-7. Sorride anche il Portoscuso, 3-1 sul Malasainas.

Babylon e San Pio X, nel posticipo terminato 3-1 per i padroni di casa, hanno regalato l’ultima emozione di un turno che non ha tradito le attese degli appassionati.

RIPRODUZIONE RISERVATA