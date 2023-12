Sei reti all’Orrolese: il Castiadas sale in vetta 

Sono Ilva-Ghilarza e Tempio-Ossese le partite principali della giornata nella 14ª giornata del campionato di Eccellenza cominciata ieri con la vittoria della Ferrini a Gavoi.

In Promozione, ieri quattro anticipi dell’11° turno. Il Castiadas travolge (6-2) l’Orrolese e si riporta in testa al girone A in attesa delle partite di oggi. La squadra di Cristian Dessì sblocca il risultato al 4’ con Mboup. Al 20’ il raddoppio di Cardia. Due minuti dopo Serio accorcia le distanze ma al 33’ ci pensa Falciani a riportare a + 2 il vantaggio per i biancoverdi. Gli ospiti non si scoraggiano e al 39’ vanno ancora a segno grazie a Simone Mura. Nella ripresa però la squadra di Cristian Dessì dilaga con le marcature di Cardia al 12’, Mboup su rigore al 28’ e con quella del neoacquisto Cabras al 34’. La sfida tra Arborea e Guspini termina 2-2: ospiti in vantaggio con Luciano. la squadra di Virgilio Perra ribalta il risultato con reti di Bonfigli e Marco Atzeni. Nel finale, il pareggio ospite di Agostinelli.

Nel gruppo B, l’Alghero è bloccato (0-0) in casa dal Coghinas. Un altro passo falso per i giallorossi. Si conclude in parità (2-2) anche la partita tra Siniscola Montalbo e Posada. La squadra di casa passa per due volte in vantaggio prima con Sirigu e poi con Murgia ma è sempre raggiunta (le reti della squadra biancoceleste di Murgia e Zilli).

