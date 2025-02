Sei progetti per invecchiare bene 

Cagliari a fine 2024 aveva 147.411 abitanti, 43.642 hanno più di 65 e l’età media è di 50,6 anni.

È una delle ragioni per le quali la Città metropolitana si è dotata di un “Piano per l’invecchiamento attivo”, un vero e proprio programma redatto dal Settore Pianificazione e Sviluppo Locale in attuazione al Piano Strategico Metropolitano, articolato in sei assi ciascuno dei quali comprende diverse azioni.

I progetti

Si parla di attività di natura sportiva e culturale, di percorsi di educazione specifica e finanziaria, di “reverse mentoring”, cioè momenti di scambio intergenerazionali, di creazione dei cosiddetti rifugi climatici, cioè servizi o spazi pubblici dove le persone possano recarsi in occasione delle ondate di calore, e della mappatura dei luoghi “age friendly”.

Le diverse proposte mirano all’adesione al network Unesco della “Lifelong Learning Cities”, che consentirà alla Città Metropolitana di promuovere progetti, rafforzare le reti esistenti e l’accesso a buone pratiche e risorse internazionali. I temi trattati sono trasversali: dall’urbanistica ai servizi sociali, dalla sanità all’inclusione, dal contrasto alle discriminazioni alla formazione professionale.

La presentazione

La presentazione pubblica del piano è in programma venerdì alle 15,30. Apriranno i lavori il sindaco Metropolitano Massimo Zedda, il dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo Locale Paolo Mereu e la responsabile del Servizio Pianificazione e Vas Isabella Ligia.

Dopo l’illustrazione del Piano si terrà un dibattito con gli interventi di Dario Paoletti (vice presidente Age Platform Europe), Nicola Palmarini (direttore del Nica - Uk National innovation centre for ageing), Elisabetta Donati (responsabile dell’area cultura e ricerca della Fondazione Ravasi Garzanti), Ezio Manzini (designer e professore onorario del Politecnico di Milano), Guendalina Graffigna (docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), Jacopo Gresleri (docente del politecnico di Milano), Marcella Messina assessora alle Politiche sociali, Sport, Longevità, Salute del Comune di Bergamo), Anna Puddu (assessora alla Salute e Benessere delle cittadine e dei cittadini del Comune di Cagliari) e Rita Polo (presidente della Commissione Salute e Benessere del Comune di Cagliari).

RIPRODUZIONE RISERVATA