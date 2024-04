Sei piazze diventano più verdi, sono stati aggiudicati i lavori  

Sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione del verde pubblico. L'unica a partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune sul sito Cat Sardegna è stata la ditta Green Line di Cagliari che ha presentato un'offerta con un ribasso dell'1 per cento sull'importo a base di gara di 70 mila euro. In cassa ci sono a disposizione centomila euro che arrivano da un finanziamento regionale. Sei aree verdi del centro di Tortolì e di Arbatax saranno ora rimesse a nuovo. Gli interventi mirano ad abbellire e rigenerare alcune aree della cittadina dal centro ad Arbatax: in piazza Fra locci si aggiungeranno altre due piante di olivo a quelle presenti, verranno messe a dimora nuove essenze e ripristinate le aiuole. (f. me.)

