“Sei per Austin”, scrittori e artisti interpretano i romanzi di Jane 

La distanza tra noi e Jane Austen si misura in secoli: 250 dalla sua nascita, in Inghilterra, e 208 dalla morte. Eppure i suoi sei romanzi continuano a essere letti, amati, messi in scena, acquistati. Perché? Perché – risponde Giuditta Sireus – pongono una domanda senza tempo: “Chi voglio essere?”.

La celebrazione

Celebrare l’autrice di “Orgoglio e pregiudizio” (1813) nell’anniversario della nascita, con un reading delle sue opere, a Cagliari domenica prossima – spiega l’ideatrice dell’evento e direttrice artistica del Club Jane Austen Sardegna – non è un atto di nostalgia per il romanzo neoclassico, ma la scelta di ribadire un’idea difesa da tutte le protagoniste create dalla narratrice inglese: «Essere libere ed essere sé stesse, a dispetto dei rigidi vincoli sociali».

Intitolato “Sei per Austen”, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Doglio, alle 21, con una formula originale: sei scrittori proporranno un’interpretazione critica e personale di ciascuno dei romanzi di Jane, oltre a “Orgoglio e pregiudizio”: “Ragione e sentimento” (1811), “Mansfield Park” (1814), “Emma” (1815), infine “L’abbazia di Northanger” e “Persuasione”, entrambi pubblicati postumi nel 1818. Quello che proveranno a fare Alessandro De Roma, Bea Buozzi, Ciro Auriemma, Emanuela Canepa, Simone Tempia e Vanessa Roggeri, è avviare un dialogo tra passato e presente al fine di stabilire linee di continuità tra le narrazioni di Austen e quelle odierne.

Le atmosfere

Gli attori Rita Atzeri e Riccardo Lai leggeranno alcune pagine scelte da Giuseppe Ierolli: consulente scientifico dell’evento, ha curato la traduzione delle opere e dell'epistolario di Jane Austen. Per evocare le atmosfere di quei luoghi e di quei tempi, l’Ensemble Réunis eseguirà le musiche dal vivo ispirate a spartiti originali. Nel frattempo, scorreranno su un grande schermo le illustrazioni realizzate apposta da Bruno Olivieri, Gaia Ruffino, Giacomo Putzu, Gioia Marchegiani, Manu Invisible e Sara Secci. Gli originali disegni d’autore saranno disponibili al pubblico in forma di cartoline stampate in tiratura limitata. Una vera festa, curata in ogni dettaglio, per onorare la scrittrice dello Hampshire, di intelligenza pronta, conversazione acuta e con occhi grandi e vivaci.

La rassegna

Realizzato con il sostegno dell’amministrazione regionale e della Fondazione di Sardegna, lo spettacolo è una delle anteprime estive organizzate dall’associazione – fondata a Villacidro nel 2017 – in vista della rassegna “Dicembre letterario”. Un appuntamento imprescindibile per il club che porta il nome di Jane Austen, come fa notare Sireus. E che, al di là delle celebrazioni suggerite dall’anniversario, vuole riunire per una serata i suoi numerosi lettori, giovani e meno giovani, uomini e donne, e rileggere insieme pagine di letteratura che hanno contribuito a trasformare la vita di ciascuno. Come fa ogni buon libro. «Unica e universale, Austen è un punto di riferimento anche per le nuove generazioni» chiosa Giuditta Sireus. «Come le sue protagoniste indipendenti, ironiche, riluttanti a ossequiare le convenzioni sociali. Sono un modello per chi vuole scegliere da sé».

