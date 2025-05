Sei pattuglie per bloccare un uomo senza biglietto sul bus 

Ci sono volute tre pattuglie della Polizia locale e due della Squadra volante della polizia, per bloccare un uomo dopo un lungo inseguimento a piedi nel centro della città. È stato così che una banale multa per aver viaggiato su un bus del Ctm senza biglietto, contestata dai controllori, è diventata un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Mancava qualche minuto alle 19 di giovedì quando, in piazza Matteotti, i controllori hanno sorpreso un uomo di 43 anni, nigeriano, alto quasi due metri, a bordo del bus senza che avesse il biglietto. L’uomo ha rifiutato la multa e si è innervosito, così i controllori hanno chiesto l’intervento della Polizia locale, i cui agenti sono però stati aggrediti dal passeggero, che si è allontanato di corsa.

Quattro pattuglie della Polizia locale hanno iniziato un inseguimento a piedi e nel frattempo è stato chiesto aiuto alla Questura, che ha inviato due volanti. Gli agenti non hanno raggiunto l’uomo, ma l’hanno visto entrare nella sua casa in centro e si sono presentati alla porta. L’ha aperta la moglie, una sarda, che ha lasciato entrare gli agenti: l’uomo è stato ammanettato, ma avrebbe continuato a scalciare e a mordere gli uomini in divisa. Alla fine è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima di ieri mattina.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha accolto la richiesta di rinvio dell’udienza (i “termini a difesa”) avanzata dal difensore del nigeriano, poi rimesso in libertà. È possibile che il giudice chieda accertamenti sulle sue condizioni mentali, che agli agenti - ma solo sulla base del comportamento dell’uomo - non sono parse nella normalità. (l. a.)

