Sei paesi dichiarano guerra alla siccità: così sprechiamo meno 

Contadini in fuga dagli orti sempre più aridi, pastori costretti a trasportare le cisterne sui cassoni dei camion fino alle aziende per abbeverare le bestie e una coppia di turisti stranieri ai quali è stato complicato spiegare che no, la doccia di notte non si può fare: l’acqua non c’è. Diapositive da sei paesi dell’Isola, ricordi dell’ultima estate a secco che – si spera – resti un brutto ricordo visto che nel 2025 i Comuni potranno contare sulle strategie messe a punto dal piano realizzato grazie al progetto dell’assessorato regionale per la difesa dell’Ambiente di cui Seui è capofila. I paesi coinvolti sono quelli di un territorio naturalmente ricco di sorgenti che, tuttavia, quest’anno più che in passato ha fatto le spese degli effetti dei cambiamenti climatici: oltre a Seui, ci sono Seulo, Sadali, Esterzili e, dalla vicina Ogliastra, Gairo e Ussassai.

Il Piano

Sprecare meno, accumulare di più e tenersi pronti per eventuali emergenze. Questo, in estrema sintesi, il senso del lavoro coordinato da Vania Erby che si è articolato in numerosi incontri e laboratori ai quali hanno partecipato oltre agli esperti e agli amministratori locali, anche imprenditori, cittadini e scolaresche, tutti pronti a dire la loro, esporre criticità e proporre eventuali soluzioni. Ne è venuta fuori una moltitudine di idee poi tradotte in un piano d’azione che prevede, tra le tante cose, la mappatura dei pozzi, il recupero dell’acqua piovana da destinare all’irrigazione, il riutilizzo delle acque reflue (trattate) e, cosa per nulla scontata, l’educazione di cittadini e turisti al valore dell’acqua, bene prezioso che non può e non deve essere sprecato.

I problemi

Il report, però, è anche una sintesi dei problemi con i quali le comunità sono costrette a fare i conti. Per citarne alcuni: a Seulo, paese da sempre noto per la coltivazione in particolare di fagioli e patate, si contano ormai solo venti famiglie che irrigano i loro orti a solco, per non parlare della diminuzione generale delle produzioni agricole e della scomparsa di quelle viti-vinicole dovute all’abbandono delle campagne. A Sadali, invece, molti cittadini hanno riferito di come i pozzi risultino spesso insabbiati, in secca, e di come le zone paludose che in passato erano presenti nei boschi siano prosciugate. Da qui l’abbandono della valle degli orti e la sofferenza nelle coltivazioni di piante officinali e aromatiche. A Esterzili il problema della siccità affligge in particolar modo le aziende zootecniche: non ci sono erbai, se non nella zona di Su Taccu. A Seui poi, per la prima volta dopo molti anni, l’estate scorsa è stata necessaria un’ordinanza di razionamento dell’acqua poiché le sorgenti sono andate in sofferenza già a maggio.

I Comuni

«Le misure del piano? Le stiamo già adottando con un progetto finanziato dalla Regione con 300mila euro con il quale collegheremo l’acquedotto comunale a una sorgente aggiuntiva», racconta il sindaco di Seui Fabio Moi. Pronto a dare gambe al piano anche il sindaco di Seulo Enrico Murgia. «Quel che abbiamo notato è che manca la risorsa idrica di qualità, piove ma piove male. A parità di millilitri, rispetto al passato l’acqua arriva di botto e non resta nel terreno, ma scivola via e non alimenta le sorgenti». Da Esterzili, il sindaco Renato Melis spiega: «Le uniche azioni svincolate che possiamo fare come amministrazione e sugli apporti idrici al deposito comunale, ci siamo dotati di sistemi di accumulo per circa 100mila litri che ci hanno aiutato a , reggere queste annate siccitose, spero che questo piano stimoli la Regione a tarare dei bandi per risolvere queste problematiche». Barbara Laconi, sindaca di Sadali, conclude: «Cosa serve con urgenza? La pioggia o, meglio, una bella nevicata. Finora la sorgente di Funtana Manna, che alimenta anche la cascata di San Valentino ci ha salvato, ma la situazione è drammatica, persino nella cascata è rimasto solo il muschio».

