Sei ostaggi morti, tre uccisi dall’esercito israeliano 

Tel Aviv. Un dramma nel dramma per Israele. I soldati dello Stato ebraico hanno ucciso «per un tragico errore» tre ostaggi durante i combattimenti a Shujaia, nella Striscia di Gaza. Ostaggi, ha spiegato il portavoce Daniel Hagari in un difficile incontro con la stampa, che probabilmente si erano o liberati o erano rimasti incustoditi. Il sospetto sulla vera identità degli uccisi è arrivato quasi subito: i corpi sono stati portati in Israele e lì identificati. I nomi di due delle vittime sono Yotam Haim (rapito a Kfar Aza il 7 ottobre) e Samer Talalka (rapito lo stesso giorno a Nir Am), mentre per il terzo la famiglia ha impedito la pubblicazione del nome.

L’esercito «si assume in pieno la responsabilità», ha continuato Hagari, aggiungendo che la tragedia si è consumata «durante duri scontri» in cui i soldati hanno combattuto contro «molti terroristi», tra cui alcuni «suicidi che sembravano disarmati». Secondo la tv pubblica Kan inoltre, è possibile che dopo 70 giorni di prigionia i tre indossassero capi di abbigliamento palestinesi. L’annuncio dell’Idf - che ha scosso e incupito il Paese all’inizio di shabbat - è arrivato a poche ore di distanza dalla notizia del recupero dei corpi di altri tre ostaggi morti a Gaza in cattività. I corpi dei tre israeliani recuperati sono di un civile e due soldati, anche loro ostaggi dal 7 ottobre scorso. Il primo si chiamava Elya Toledano, un franco-israeliano di 28 anni catturato dai miliziani al festival di Reim insieme con la fidanzata Mia Schem, liberata il mese scorso nell’ambito dello scambio con i detenuti palestinesi. Gli altri due sono Nik Beizer e Ron Sherman (anche cittadino argentino) entrambi di 19 anni.

