Sei ore di terrore nel Sulcis: clienti in fuga da un ristorante, evacuato un villaggio vacanze 

Tre roghi appiccati in contemporanea, momenti di terrore per centinaia di persone, case evacuate e clienti in fuga da un ristorante circondato dalle fiamme, elicotteri e aerei impegnati fino a tarda sera per domare le fiamme. Per fare la conta dei danni serviranno tanti giorni, ma resta la preoccupazione a San Giovanni Suergiu per quanto accaduto ieri nelle campagne del paese. Un donna è stata soccorsa a Matzaccara per un attacco di panico durante l’incendio, mentre un barracello è rimasto intossicato. Nella tarda serata dopo un controllo in ospedale a Carbonia è stato dimesso.

Tre incendi

L’origine dei roghi è sicuramente dolosa. Ieri mattina in tanti hanno notato i tre incendi che si sono sviluppati nelle campagne di San Giovanni Suergiu. Il primo rogo ha interessato la località di Bruncu Teula, poi le fiamme hanno interessato Matzaccara, Chiccu Collu e Is Imperas. Intorno alle 13 la situazione è peggiorata. Il ristorante “Pedra Rubia” era circondato dalle fiamme. «Il fuoco era a ridosso del locale e c’era tanto fumo – spiega il titolare Roberto Soddu – c’era una situazione di pericolo e i vigili del fuoco precauzione hanno fatto evacuare il locale». A poco distanza dal ristorante l’incendio ha danneggiato una casa di campagna.

Villaggio turistico

Momenti di paura anche nella frazione di Is Loccis Santus, dove le fiamme hanno interessato il villaggio turistico Porpora. «Abbiamo anche le fasce antifuoco, ma il rogo è arrivato a pochi metri dalle case – racconta il gestore Antonello Steri – ci sono stati momenti di grande apprensione. I nostri ospiti arrivano dalla penisola e dall’estero. Erano preoccupati per quanto stava accadendo. Già sabato c’erano stati altri due principi d’incendio. Questa volta a causa del forte vento le fiamme hanno interessato una grande fascia di terreno e diversi “medaus”. Il fuoco ha danneggiato il sistema di irrigazione e alcuni impianti elettrici. Nessun danno per le case, ma tanta tanta paura».

Lo spegnimento

Le operazioni di spegnimento sono durate fino a tarda notte. Soltanto nel pomeriggio sono arrivati anche due canadair. «Se fossero intervenuti prima – afferma Gianfranco Ghisu, assessore ai Lavori pubblici del Comune di San Giovanni Suergiu – forse i danni sarebbero stati meno gravi. Resta l’amarezza per questo attacco alle nostre campagne ». Preoccupata anche la sindaca Elvira Usai, che ha seguito le operazioni di spegnimento rimanendo in costante contatto con gli uomini impegnati per arginare la furia delle fiamme. «Sono veramente amareggiata e dispiaciuta – commenta – siamo inermi davanti a tanta cattiveria. Hanno colpito il nostro territorio, le persone. Non avevo mai visto un fuoco di queste dimensioni nel nostro paese». Alle operazioni di spegnimento (durate oltre sei ore) hanno partecipato Corpo Forestale, Forestas, barracelli di Sant’Antioco, gli uomini della protezione civile di numerosi paesi del Sulcis e tantissimi volontari.

