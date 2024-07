Sei operatori per tre cantieri Lavoras 

Villasor cerca operai per i prossimi cantieri in arrivo: in particolare, servono di sei operatori per tre diversi incarichi (due per ognuno). A spiegarlo con una nota ufficiale è il sindaco Massimo Pinna che aggiunge qualche dettaglio sugli orari e i giorni di lavoro, oltre che le modalità di accesso ai cantieri di lavoro: «Abbiamo avviato la procedura per l’attivazione di cantieri comunali LavoRas finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate, con assunzioni a tempo determinato per la durata di 8 mesi a 30 ore settimanali per 5 giorni lavorativi».

Saranno sei gli operai assunti. Le figure richieste sono: due muratori qualificati, due manovali edili e due operai generici. «Le domande», conclude il sindaco Pinna, «si presenteranno online dal momento in cui verrà pubblicato il bando e verrà gestito dal Cpi (Centro per l’impiego) territoriale. Sarà cura dell’amministrazione pubblicare il bando sul sito e su gli altri canali di informazione comunali per informare i cittadini».

Una nota che vuole mettere in allerta i disoccupati in cerca di occupazione, dunque, in attesa che si aprano le domande ufficiali. (m. pil.)

