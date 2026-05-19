VaiOnline
Lunamatrona.
20 maggio 2026 alle 00:29

Sei nuovi agenti nella compagnia barracellare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno giurato i nuovi barracelli della compagnia di Lunamatrona. Enrico Cadeddu, Claudio Murru, Alessio Serpi, Enrico Serra, Ottavio Serra e Mattia Tuveri. Entrano ufficialmente a far parte della squadra guidata dal capitano Massimo Murru. Con i nuovi ingressi, gli agenti in servizio salgono ora a diciotto.

Un gruppo che unisce esperienza e giovani energie. Tra i nuovi barracelli ci sono infatti ragazzi nati negli anni 2000 e poco più che ventenni, pronti a mettersi a disposizione della comunità, ma anche figure più adulte che potranno garantire equilibrio, conoscenza del territorio e spirito di collaborazione. Parole di ringraziamento anche dal capitano Massimo Murru, che ha augurato buon lavoro ai nuovi agenti, evidenziando «l’importanza del contributo di ciascuno per la sicurezza e la comunità di Lunamatrona». Per Murru si tratta di «ingressi importanti per un servizio che richiede presenza costante, attenzione e capacità di intervenire nelle attività di tutela ambientale, controllo del territorio e supporto durante le manifestazioni». Il sindaco Italo Carrucciu ha espresso soddisfazione per il rafforzamento della compagnia, sottolineando il «valore del volontariato e dell’impegno civico al servizio del paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Province e Città metropolitane, tutta l’Aula per l’elezione diretta

Proposta di modifica dello Statuto: ora serve l’ok del Parlamento 
Il dibattito.

Tassa d’imbarco, nessun accordo

Al. Car.
La crisi

Stop alla Flotilla, 2 sardi tra i fermati

A 100 miglia dalla costa Israele spara sulle ultime sei barche dirette a Gaza 
Verso il voto

La sfida elettorale di San Teodoro  si gioca sull’ambiente

Dalla battaglia contro l’over tourism ai servizi e ai lavori nel nuovo porto 
Tania Careddu
La storia

«Racconterò l’Isola ai passeggeri: sarà emozionante»

La compagnia ha scelto la Gallura per la capacità di spesa dei clienti 
Giuseppe Deiana
il caso

Accise, il Governo tratta con l’Ue

Difesa, spese da rivedere per prorogare il taglio e contenere i rincari 
Modena

«Voleva investirne il più possibile, può rifarlo»

Salim El Koudri resta in cella, per la gip il raid non dipende da problemi psichiatrici 