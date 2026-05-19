Sei nuovi agenti nella compagnia barracellare 

Hanno giurato i nuovi barracelli della compagnia di Lunamatrona. Enrico Cadeddu, Claudio Murru, Alessio Serpi, Enrico Serra, Ottavio Serra e Mattia Tuveri. Entrano ufficialmente a far parte della squadra guidata dal capitano Massimo Murru. Con i nuovi ingressi, gli agenti in servizio salgono ora a diciotto.

Un gruppo che unisce esperienza e giovani energie. Tra i nuovi barracelli ci sono infatti ragazzi nati negli anni 2000 e poco più che ventenni, pronti a mettersi a disposizione della comunità, ma anche figure più adulte che potranno garantire equilibrio, conoscenza del territorio e spirito di collaborazione. Parole di ringraziamento anche dal capitano Massimo Murru, che ha augurato buon lavoro ai nuovi agenti, evidenziando «l’importanza del contributo di ciascuno per la sicurezza e la comunità di Lunamatrona». Per Murru si tratta di «ingressi importanti per un servizio che richiede presenza costante, attenzione e capacità di intervenire nelle attività di tutela ambientale, controllo del territorio e supporto durante le manifestazioni». Il sindaco Italo Carrucciu ha espresso soddisfazione per il rafforzamento della compagnia, sottolineando il «valore del volontariato e dell’impegno civico al servizio del paese».

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