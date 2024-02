Sei Nazioni, questa Francia sembra l’Everest... 

Chi lo ha già affrontato ha detto che «è come andare a sbattere contro un camion». Iperbole a parte, il 19 enne di origini samoane Posolo Tuilagi è davvero un colosso, alto 1,92 e con un peso di 149 chili. Alle 16 (diretta Sky Sport) a Villenueve d’Ascq (Lille) giocherà per la prima volta dall'inizio nel XV della Francia e a trovarselo di fronte sarà l'Italia che disputerà la sua terza partita di questo Sei Nazioni. La presenza di Tuilagi complica ancor di più la missione quasi impossibile dell'Italrugby, ma la squadra francese non è certo solo la “montagna” del Perpignan e rimane molto forte anche se ha perso la prima in casa, contro l'Irlanda, ed è priva per questo torneo della sua stella Antoine Dupont, che quest'anno ha preferito dedicarsi al rugby a sette in vista dei Giochi di Parigi.

Ma la bellissima vittoria degli azzurrini Under 20 venerdì a Beziers carica il XV di Quesada che punta in particolare su Ange Capuozzo, che in Francia è nato quasi 25 anni fa e gioca nel Top 14 a Tolosa. Ma lui si sente italianissimo e all'antivigilia della sfida spiega, tramite Onrugby Podcast , che «per me il tempo dei sentimenti è passato. Ho già giocato contro la Francia al Sei Nazioni e anche in un Mondiale. Per me è una partita come le altre e voglio fare qualcosa di grande».

